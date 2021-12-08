В навчально-реабілітаційному центрі в Крупі сталося задимлення
Сьогодні, 11:56
У селі Крупа Луцького району відбулося задимлення в приміщенні навчально-реабілітаційного центру для дітей з вадами зору.
Про це Суспільному розповів речник Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров.
Дим у приміщенні помітили орієнтовно о 11:00 15 лютого.
Як розповів директор центру, задимлення відбулося у класі інформатики. З його слів, сталося коротке замикання. Працівники закладу викликали рятувальників, але впоралися із задимленням власними силами ще до приїзду пожежних.
"Використали вогнегасник", – сказав керівник Крупівського навчально-реабілітаційного центру Олег Дацюк. З його слів, ніхто з учнів та працівників центру не травмувався, заклад продовжує працювати у звичному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Суспільному розповів речник Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров.
Дим у приміщенні помітили орієнтовно о 11:00 15 лютого.
Як розповів директор центру, задимлення відбулося у класі інформатики. З його слів, сталося коротке замикання. Працівники закладу викликали рятувальників, але впоралися із задимленням власними силами ще до приїзду пожежних.
"Використали вогнегасник", – сказав керівник Крупівського навчально-реабілітаційного центру Олег Дацюк. З його слів, ніхто з учнів та працівників центру не травмувався, заклад продовжує працювати у звичному режимі.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку камери зловили таксиста-порушника. ВІДЕО
Сьогодні, 12:32
У Луцьку – скандал через маршрутку №30. ВІДЕО
Сьогодні, 12:05
В навчально-реабілітаційному центрі в Крупі сталося задимлення
Сьогодні, 11:56
Стало відомо, чи запроваджуватимуть в Україні воєнний стан
Сьогодні, 11:37
Медіа