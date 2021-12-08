В навчально-реабілітаційному центрі в Крупі сталося задимлення





Про це Володимир Нестеров.



Дим у приміщенні помітили орієнтовно о 11:00 15 лютого.



Як розповів директор центру, задимлення відбулося у класі інформатики. З його слів, сталося коротке замикання. Працівники закладу викликали рятувальників, але впоралися із задимленням власними силами ще до приїзду пожежних.



"Використали вогнегасник", – сказав керівник Крупівського навчально-реабілітаційного центру Олег Дацюк. З його слів, ніхто з учнів та працівників центру не травмувався, заклад продовжує працювати у звичному режимі.

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