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В навчально-реабілітаційному центрі в Крупі сталося задимлення

В навчально-реабілітаційному центрі в Крупі сталося задимлення
У селі Крупа Луцького району відбулося задимлення в приміщенні навчально-реабілітаційного центру для дітей з вадами зору.

Про це Суспільному розповів речник Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров.

Дим у приміщенні помітили орієнтовно о 11:00 15 лютого.

Як розповів директор центру, задимлення відбулося у класі інформатики. З його слів, сталося коротке замикання. Працівники закладу викликали рятувальників, але впоралися із задимленням власними силами ще до приїзду пожежних.

"Використали вогнегасник", – сказав керівник Крупівського навчально-реабілітаційного центру Олег Дацюк. З його слів, ніхто з учнів та працівників центру не травмувався, заклад продовжує працювати у звичному режимі.

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Теги: Крупа, навчально-реабілітаційний центр, задимлення
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