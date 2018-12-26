У Луцьку – скандал через маршрутку №30. ВІДЕО





Про це пише



Причиною відмови перевозити пасажирів нібито стала нерентабельність маршруту. Мовляв, є приміські автобуси №251 “Підгайці-Забороль” та № 150 “Підгайці-Луцьк”, які на 90% проходять територією Луцької громади і фактично повторюють маршрут “тридцятки”. Про це ж говорять і деякі пасажири.



У міській раді кажуть, що свого часу Волинська облдержадміністрація зобов’язалася скоригувати схему руху 251 маршруту. Це, мовляв, прописано й у Меморандумі про співпрацю між Волинською ОДА та Луцькрадою від 10 лютого 2020 року.



Зокрема, за словами Віктора Главічки, маршрутка, як і належить приміським, мала їхати на автостанцію №1 чи 2, а також не курсувати проспектом Волі. Серед пропозицій було відмінити рух на Забороль. Мовляв, це Луцька громада і місто закриває цей напрямок самотужки. Натомість в обласній державній адміністрації кажуть, що меморандум не може бути головним документом у цій ситуцації, бо за два роки вона змінилася.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на маршрут №30 виїхали вісім автобусів тимчасового перевізника. Адже попередній курсувати за напрямком “Богушівка-Забороль-вулиця Карбишева” відмовився.Про це пише 12 канал Причиною відмови перевозити пасажирів нібито стала нерентабельність маршруту. Мовляв, є приміські автобуси №251 “Підгайці-Забороль” та № 150 “Підгайці-Луцьк”, які на 90% проходять територією Луцької громади і фактично повторюють маршрут “тридцятки”. Про це ж говорять і деякі пасажири.У міській раді кажуть, що свого часу Волинська облдержадміністрація зобов’язалася скоригувати схему руху 251 маршруту. Це, мовляв, прописано й у Меморандумі про співпрацю між Волинською ОДА та Луцькрадою від 10 лютого 2020 року.Зокрема, за словами, маршрутка, як і належить приміським, мала їхати на автостанцію №1 чи 2, а також не курсувати проспектом Волі. Серед пропозицій було відмінити рух на Забороль. Мовляв, це Луцька громада і місто закриває цей напрямок самотужки. Натомість в обласній державній адміністрації кажуть, що меморандум не може бути головним документом у цій ситуцації, бо за два роки вона змінилася.

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