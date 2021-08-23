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У Луцьку камери зловили таксиста-порушника. ВІДЕО

У Луцьку камери зловили таксиста-порушника. ВІДЕО
14 лютого в ночі в поле зору диспетчера відділу «Центру безпеки міста Луцьк» потрапило чергове порушення правил дорожнього руху, яке здійснив водій таксі.

Про це інформують у пересслужбі департаменту муніципальної варти Луцькради.

Порушення вдалося зафіксувати за допомогою камер відеоспостереження, що розташовані по проспекту Президента Грушевського. Водій таксі «Uklon», марки «Peugeot 301», забравши пасажира, розпочав рух смугою зустрічною руху та порушив вимогу дорожньої розмітки.

Це правопорушення передбачена відповідальність згідно ч.1 ст.122 КУпАП, а саме: штраф у розмірі 340 грн.


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Теги: таксі, порушення, Луцьк
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