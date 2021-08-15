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У Луцьку для підлітка терміново шукають донорів крові

У Луцьку для підлітка терміново шукають донорів крові
У Луцьку для 14-річного онкохворого Назара Федорука шукають донорів крові.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Роксолана Несторук.

Хлопчик перебуває у Волинському обласному онкоцентрі. Лише чоловіки, які мають 1(-) групу крові можуть стати донорами тромбомаси для підлітка.

Зазначають, кров потрібно здати завтра, 16 лютого, з 08:30 до 13:00 у Волинському обласному центрі служби крові, що на проспекті Волі, 47.

Також обов'язково вказувати прізвище хворого, якому здають кров.

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Теги: донори крові, Луцьк
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