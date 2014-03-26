У Росії прокоментували відведення військ до місць постійної дислокації

Сергій Лавров заявив, що відведення російських військ та повернення їх до місьц постійної дислокації після навчань було заплановане.



Про це пише



"Виведення російських військ до місць дислокації не залежить від істерії Заходу, воно було заплановане", - заявив Лавров.



Він також додав, що РФ найближчим часом доопрацює і передасть США та НАТО свою відповідь на їхні пропозиції щодо гарантій безпеки.



Нагадаємо, 15 лютого у Міноборони Росії оголосили про завершення низки військових навчань та



Варто зазначити, 10 лютого у Білорусі почалися спільні російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022", що триватимуть до 20 лютого. Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія під приводом навчань перекинула до Білорусі найбільшу кількість сил від часів "холодної війни".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр закордонних справ Росіїзаявив, що відведення російських військ та повернення їх до місьц постійної дислокації після навчань було заплановане.Про це пише ТСН з посиланням на телеграм-канал пропагандистської агенції ТАСС."Виведення російських військ до місць дислокації не залежить від істерії Заходу, воно було заплановане", - заявив Лавров.Він також додав, що РФ найближчим часом доопрацює і передасть США та НАТО свою відповідь на їхні пропозиції щодо гарантій безпеки.Нагадаємо, 15 лютого у Міноборони Росії оголосили про завершення низки військових навчань та про початок відведення військ Варто зазначити, 10 лютого у Білорусі почалися спільні російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022", що триватимуть до 20 лютого. Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія під приводом навчань перекинула до Білорусі найбільшу кількість сил від часів "холодної війни".

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