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У Росії прокоментували відведення військ до місць постійної дислокації

У Росії прокоментували відведення військ до місць постійної дислокації
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що відведення російських військ та повернення їх до місьц постійної дислокації після навчань було заплановане.

Про це пише ТСН з посиланням на телеграм-канал пропагандистської агенції ТАСС.

"Виведення російських військ до місць дислокації не залежить від істерії Заходу, воно було заплановане", - заявив Лавров.

Він також додав, що РФ найближчим часом доопрацює і передасть США та НАТО свою відповідь на їхні пропозиції щодо гарантій безпеки.

Нагадаємо, 15 лютого у Міноборони Росії оголосили про завершення низки військових навчань та про початок відведення військ.

Варто зазначити, 10 лютого у Білорусі почалися спільні російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022", що триватимуть до 20 лютого. Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія під приводом навчань перекинула до Білорусі найбільшу кількість сил від часів "холодної війни".

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Теги: Росія, Україна, війська
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