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На Волині зменшилася кількість хворих на гострі респіраторні вірусні захворювання

На Волині зменшилася кількість хворих на гострі респіраторні вірусні захворювання
Епідеміологи фіксують зниження рівня захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем на 23 %.

Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Від початку року на ГРВІ в тому числі коронавірусну інфекцію, перехворіли 10 104 волинянина.

Попри зниження рівня захворюваності, епідеміологи зазначили, що показник досі перевищений на 78,6 % за базовий рівень. "Це відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу", – зазначили в центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними епідеміологів, третина з усіх недужих – діти до 17 років. Це 36 % від загальної кількості хворих. Всього з початку епідемічного сезону, на ГРВІ перехворіли понад 134 тисячі волинян, це 13 % населення області.

Також в центрі контролю та профілактики хвороб додали, що станом на 15 лютого, проти грипу щепилися 3 130 волинян, із них 70 % — це особи із групи ризику, а саме персонал медичних закладів, діти віком від 6 місяців до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років.

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Теги: Волинь, ГРВІ, захворювання
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