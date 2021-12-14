До 13 градусів тепла: синоптики розповіли, як довго протримається сонячна погода

Синоптики прогнозують сонячну погоду в Україні ще декілька днів, а вже від 17 лютого до країни прийдуть дощі.Про це стало відомо з прогнозу Укргідрометцентру.Так, сонячна погода в Україні протримається ще взавтра, 16 лютого, а вже від 17-го підуть дощі. Очікується, що опади будуть по всій території України, проте температура залишатиметься плюсовою.Дощі оминуть лише південні території країни, там буде сонячно, а стовпчики термоментів вдень показуватимуть до 13 градусів тепла.18 лютого температура дещо знизиться, проте все одно буде буде зі знаком "плюс". У Києві також дощитиме, а вночі ймовірно піде мокрий сніг.