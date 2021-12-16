вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Заступнику голови Ковельської РДА, якого затримали на хабарі, оголосили про підозру

Заступнику голови Ковельської РДА, якого затримали на хабарі, оголосили про підозру
Посадовець Ковельської РДА Волинської області, за сприяння у наданні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу, заступника голови Ковельської РДА від керівника одного із підприємств неправомірну вигоду – 4 тисяч доларів США.

Йому повідомили про підозру, інформують у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 14 лютого, правоохоронці його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Сьогодні, 15 лютого, за процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Нині вирішується питання про обрання посадовцеві запобіжного заходу – тримання під вартою.

Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, РДА, заступник, затримання, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Скільки можна? Кого Погуляйко сюди понавозив? Може пора прибрати головного патрона?
Відповісти
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військові 14 ОМБр привітали дочку загиблого учасника АТО із днем народження. ФОТО
Сьогодні, 15:16
На Волині фронтові винищувачі відпрацювали знищення наземних цілей. ВІДЕО
Сьогодні, 14:57
Заступнику голови Ковельської РДА, якого затримали на хабарі, оголосили про підозру
Сьогодні, 14:40
Підрозділи тероборони хочуть залучати до завдань у зоні проведення ООС на Донбасі
Сьогодні, 14:22
До 13 градусів тепла: синоптики розповіли, як довго протримається сонячна погода
Сьогодні, 14:13
Схожі новини
У Волинській ОДА затримали заступника голови Ковельської РДА У Волинській ОДА затримали заступника голови Ковельської РДА
14 лютий, 15:10
Хотів незаконно провезти деревину: на Волині чоловік намагався підкупити поліцейського 1000 гривень Хотів незаконно провезти деревину: на Волині чоловік намагався підкупити поліцейського 1000 гривень
28 січень, 10:03
У Ковелі затримали грабіжника: допомогли небайдужі громадяни У Ковелі затримали грабіжника: допомогли небайдужі громадяни
16 грудень, 2021, 09:56
П'яний водій на Волині хотів відкупитися від поліцейських П'яний водій на Волині хотів відкупитися від поліцейських
08 вересень, 2021, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дорога у волинському селі перетворюється у болото: коли чекати ремонту. ВІДЕО
Сьогодні, 15:50
 0
Велике переселення на Західну Україну: правда чи фейк і що кажуть у Луцьку
Сьогодні, 15:32
 0
Військові 14 ОМБр привітали дочку загиблого учасника АТО із днем народження. ФОТО
Сьогодні, 15:16
 0
На Волині фронтові винищувачі відпрацювали знищення наземних цілей. ВІДЕО
Сьогодні, 14:57
 0
Заступнику голови Ковельської РДА, якого затримали на хабарі, оголосили про підозру
Сьогодні, 14:40
 0
Медіа
відео
1/8