Заступнику голови Ковельської РДА, якого затримали на хабарі, оголосили про підозру





Йому повідомили про підозру, інформують у пресслужбі поліції Волині.



Учора, 14 лютого,



Сьогодні, 15 лютого, за процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.



Нині вирішується питання про обрання посадовцеві запобіжного заходу – тримання під вартою.



Слідство триває.



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