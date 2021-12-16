Заступнику голови Ковельської РДА, якого затримали на хабарі, оголосили про підозру
Сьогодні, 14:40
Посадовець Ковельської РДА Волинської області, за сприяння у наданні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу, заступника голови Ковельської РДА від керівника одного із підприємств неправомірну вигоду – 4 тисяч доларів США.
Йому повідомили про підозру, інформують у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 14 лютого, правоохоронці його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Сьогодні, 15 лютого, за процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.
Нині вирішується питання про обрання посадовцеві запобіжного заходу – тримання під вартою.
Слідство триває.
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Йому повідомили про підозру, інформують у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 14 лютого, правоохоронці його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Сьогодні, 15 лютого, за процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.
Нині вирішується питання про обрання посадовцеві запобіжного заходу – тримання під вартою.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Скільки можна? Кого Погуляйко сюди понавозив? Може пора прибрати головного патрона?
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Заступнику голови Ковельської РДА, якого затримали на хабарі, оголосили про підозру
Сьогодні, 14:40
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