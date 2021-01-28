Військові 14 ОМБр привітали дочку загиблого учасника АТО із днем народження. ФОТО

Ігор Пальонка разом з військовими завітав до родини загиблого учасника АТО Леоніда Полінкевича, аби привітати його доньку Олександру, якій цього дня виповнилось 13 років.



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Донька загиблого Героя наразі навчається у НВК №3-ліцеї, захоплюється грою на гітарі та професійно грає у волейбол. Уперше на день народження до дівчинки завітали такі гості як міський голова Ігор Пальонка та військовослужбовці 14-ї ОМБр, які зичили іменинниці міцного здоров’я, здійснення всіх задумів та мрій, злагоди, радості та миру.



Батько Олександри Леонід Полінкевич – командир батальйону 51-ї механізованої бригади підрозділу ЗСУ, який загинув 22 травня 2014 під час збройного нападу на блокпост в районі селища Благодатне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 лютого міський голова Володимираразом з військовими завітав до родини загиблого учасника АТО, аби привітати його доньку Олександру, якій цього дня виповнилось 13 років.Про це йдеться на сайті міста.Донька загиблого Героя наразі навчається у НВК №3-ліцеї, захоплюється грою на гітарі та професійно грає у волейбол. Уперше на день народження до дівчинки завітали такі гості як міський голова Ігор Пальонка та військовослужбовці 14-ї ОМБр, які зичили іменинниці міцного здоров’я, здійснення всіх задумів та мрій, злагоди, радості та миру.Батько Олександри Леонід Полінкевич – командир батальйону 51-ї механізованої бригади підрозділу ЗСУ, який загинув 22 травня 2014 під час збройного нападу на блокпост в районі селища Благодатне.

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