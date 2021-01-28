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Військові 14 ОМБр привітали дочку загиблого учасника АТО із днем народження. ФОТО

Військові 14 ОМБр привітали дочку загиблого учасника АТО із днем народження. ФОТО
14 лютого міський голова Володимира Ігор Пальонка разом з військовими завітав до родини загиблого учасника АТО Леоніда Полінкевича, аби привітати його доньку Олександру, якій цього дня виповнилось 13 років.

Про це йдеться на сайті міста.

Донька загиблого Героя наразі навчається у НВК №3-ліцеї, захоплюється грою на гітарі та професійно грає у волейбол. Уперше на день народження до дівчинки завітали такі гості як міський голова Ігор Пальонка та військовослужбовці 14-ї ОМБр, які зичили іменинниці міцного здоров’я, здійснення всіх задумів та мрій, злагоди, радості та миру.

Батько Олександри Леонід Полінкевич – командир батальйону 51-ї механізованої бригади підрозділу ЗСУ, який загинув 22 травня 2014 під час збройного нападу на блокпост в районі селища Благодатне.

Військові 14 ОМБр привітали дочку загиблого учасника АТО із днем народження. ФОТО
Військові 14 ОМБр привітали дочку загиблого учасника АТО із днем народження. ФОТО

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Теги: День народження, дочка загиблого військового, Володимир
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