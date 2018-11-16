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Дорога у волинському селі перетворюється у болото: коли чекати ремонту. ВІДЕО

Дорога у волинському селі перетворюється у болото: коли чекати ремонту. ВІДЕО
Дорога на вулиці Молодіжній у селі Сьомаки не має твердого покриття, після дощів і танення снігу перетворюється у болото.

Про це розповіла Суспільному місцева жителька Людмила Усик. Селяни звернулися в Луцьку міську раду.

Протяжність дороги, на яку скаржаться люди, орієнтовно 800 метрів, на вулиці є 20 домогосподарств. Востаннє сільський автошлях лагодили 10 років тому.

Щоб пройти вулицею Молодіжною у Сьомаках, місцеві одягають гумові чоботи, – каже житель села Михайло Кушнір. Чоловік розповів: 10 років тому частину вулиці висипали щебенем, але зараз його розмила вода.

"Тут дороги немає узагалі. Не дай Боже з кимось щось, то і швидка не під’їде. Цеглини такі привезли трохи тут вимостили, а тут була по коліна каша", – каже сусідка Михайла Кушніра Людмила Усик.
Дорога у волинському селі перетворюється у болото: коли чекати ремонту. ВІДЕО

Село Сьомаки Заборольського старостинського округу зараз належить до Луцької територіальної громади. Як розповів місцевий житель Павло Кацевич, люди раніше вже зверталися в Луцьку міську раду із проханням полагодити проблемну дорогу.
Дорога у волинському селі перетворюється у болото: коли чекати ремонту. ВІДЕО

"Міська рада ще того року обіцяла, мали полагодити. Машини тут загрузали, тягнули один одного. Перед виборами обіцяли, поки мали бути вибори. Вибори пройшли і ніхто її не полагодив", – каже чоловік.

Як розповів очільник Заборольського старостинського округу Валерій Боярський, на початку лютого він разом зі спеціалістами ЖКГ оглядав проблемну дорогу. "Дивилися, оцінювали. Міська рада знає ситуацію по тій вулиці і буде вирішуватися питання", – каже староста.
Дорога у волинському селі перетворюється у болото: коли чекати ремонту. ВІДЕО

Повторну інспекцію дороги провели цими днями, – розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк.

"Проєкт обов’язково необхідний, чи поточний ремонт це, чи капітальний. Зараз порахуємо вартість, а тоді у залежності від наповнення міського бюджету, від фінансування будемо вивчати можливість виконання цих робіт", – зазначив посадовець.

Конкретних термінів виконання ремонтних робіт на дорозі у селі Сьомаки Микола Осіюк не назвав.


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Теги: дорога, Сьомаки, ремонт, село, Волинь
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