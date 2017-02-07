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Українцям надійшли SMS про відключення банкоматів ПриватБанку: за справу взялася поліція

Українцям надійшли SMS про відключення банкоматів ПриватБанку: за справу взялася поліція
Багатьом українцям уночі 15 лютого надійшли SMS нібито від ПриватБанку з повідомленням, що його банкомати перестали працювати. У самій установі цю інформацію спростували, назвавши дезінформацією. Поліція вже встановлює осіб, які причетні до розсилки.

Про це пише "Обозреватель".

"З технічних обставин банкомати ПриватБанку 15.02 не працюють. Вибачаємося", – йдеться в SMS.
Українцям надійшли SMS про відключення банкоматів ПриватБанку: за справу взялася поліція

Зі свого боку прессекретар ПриватБанку Олег Серга розповів, що банк працює у звичному режимі. А також нагадав, що про будь-які зміни роботи установа інформує клієнтів "виключно через офіційні банківські канали інформації".

"Просимо наших клієнтів та всіх громадян України зберігати спокій. І керуватися у своїх рішеннях інформацією виключно з офіційних та перевірених джерел", – зазначив він.

Водночас у Нацполіції наголосили: ці повідомлення не несуть фішингового характеру. Тобто не спрямовані на отримання особистих даних людей, які їх отримали.

"Вони є елементом інформаційної атаки. Поліція встановлює осіб, причетних до спам-розсилки", – повідомила пресслужба Нацполіції.

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Теги: ПриватБанк, банкомати, смс, фейк
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