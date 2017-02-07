Українцям надійшли SMS про відключення банкоматів ПриватБанку: за справу взялася поліція





Про це пише



"З технічних обставин банкомати ПриватБанку 15.02 не працюють. Вибачаємося", – йдеться в SMS.



Зі свого боку прессекретар ПриватБанку Олег Серга розповів, що банк працює у звичному режимі. А також нагадав, що про будь-які зміни роботи установа інформує клієнтів "виключно через офіційні банківські канали інформації".



"Просимо наших клієнтів та всіх громадян України зберігати спокій. І керуватися у своїх рішеннях інформацією виключно з офіційних та перевірених джерел", – зазначив він.



Водночас у Нацполіції наголосили: ці повідомлення не несуть фішингового характеру. Тобто не спрямовані на отримання особистих даних людей, які їх отримали.



"Вони є елементом інформаційної атаки. Поліція встановлює осіб, причетних до спам-розсилки", – повідомила пресслужба Нацполіції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багатьом українцям уночі 15 лютого надійшли SMS нібито від ПриватБанку з повідомленням, що його банкомати перестали працювати. У самій установі цю інформацію спростували, назвавши дезінформацією. Поліція вже встановлює осіб, які причетні до розсилки.Про це пише "Обозреватель". "З технічних обставин банкомати ПриватБанку 15.02 не працюють. Вибачаємося", – йдеться в SMS.Зі свого боку прессекретар ПриватБанкурозповів, що банк працює у звичному режимі. А також нагадав, що про будь-які зміни роботи установа інформує клієнтів "виключно через офіційні банківські канали інформації"."Просимо наших клієнтів та всіх громадян України зберігати спокій. І керуватися у своїх рішеннях інформацією виключно з офіційних та перевірених джерел", – зазначив він.Водночас у Нацполіції наголосили: ці повідомлення не несуть фішингового характеру. Тобто не спрямовані на отримання особистих даних людей, які їх отримали."Вони є елементом інформаційної атаки. Поліція встановлює осіб, причетних до спам-розсилки", – повідомила пресслужба Нацполіції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію