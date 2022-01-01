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Британські ЗМІ дізналися про дату і навіть годину вторгнення Росії до України

Британські ЗМІ дізналися про дату і навіть годину вторгнення Росії до України
Росія має намір вторгнутися до України 16 лютого о першій годині ночі за британським часом й о третій – за київським, завдавши масований ракетний удар з участю 200 тисяч військовослужбовців.

Про це пише британський таблоїд The Sun з посиланням на високопосадовців з американської розвідки, передає УНІАН.

Як пише видання, навіть попри офіційні заяви Росії щодо відведення частини військ до місць постійної дислокації, на південному і східному напрямках залишається ще понад 130 тисяч солдатів. Ще понад 40 тисяч пропутінських сил – у Білорусі на півночі і 30 тисяч окупантів – на Донбасі.

Високопоставлені джерела видання зазначили, що атака Москви буде "майже напевно з кількох точок" на південному, східному і північному флангах України.

Як пише The Mirror з посиланням на джерела у розвідці, ракетні удари можуть завдати з повітря по урядовим об’єктам ще до того, як танки перейдуть кордон. В той же час російські кораблі штурмуватимуть південне узбережжя України.

Росія зосередила біля України та на окупованих територіях понад 100 тисяч військ, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного вторгнення.

Разом з тим 15 лютого Міноборони РФ заявило про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Хоча аналітики цю інформацію заперечують. У CIT, що займалась, зокрема, розслідуванням падіння МН17, стверджують про рух військ РФ до кордону України.

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Теги: ракетний удар, Росія, Україна, британські ЗМІ
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Коментарі 1
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Перестаньте писати американський брєд, ніхто ні на кого ненападе, як би америці цього не хотілося б.
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