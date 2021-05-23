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Alina Pash підробила довідку про поїздку у Крим

Alina Pash підробила довідку про поїздку у Крим
Державна прикордонна служба України підтвердила, що переможниця національного відбору на Євробачення 2022 Alina Pash підробила довідку про перетин кримського кордону з боку України. В ДПСУ стверджують, що не надавали співачці документ.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Суспільного", посилаючись на офіційну відповідь, пише "Обозреватель".

Помічник Голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко наголосив, що ДПСУ не відомо, звідки артистка отримала надану суспільному мовнику довідку.

"Повідомляємо, нам не відомо, що це за документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався та під таким номером нікому не надавався. Відомство також отримало офіційне звернення від Національної суспільної телерадіокомпанії України щодо підтвердження створення такого документу. В найближчий час мовник отримає нашу відповідь", – йдеться в повідомленні.

Відмітимо, що, зі слів самої Аліни Паш, запит в Держприкордонслужбу надсилав представник її команди за письмовою згодою, адже зірка в цей час хворіла. Саме йому на руки і прийшов документ, коли до відбору залишалося зовсім мало часу.

Переможниця нацвідбору завірила українців, що цього разу самостійно звернулася до ДПСУ, щоб переконати всіх в тому, що вона потрапила в окупований Росією Крим через КПВВ "Чаплинка", а не Москву.

Alina Pash підробила довідку про поїздку у Крим


Нагадаємо, що вперше про фейковість довідки заговорив громадський діяч Сергій Стерненко, який нібито з власних джерел дізнався, як насправді співачка потрапила на окупований півострів.

З його слів, Alina Pash в 2015 році полетіла в РФ рейсом Київ-Москва, а повернулася в державу на літаку Домодєдово-Київ через три дні. Відомо, що саме в тоді артистка була помічена на виступі в Криму.
Alina Pash підробила довідку про поїздку у Крим


"Суспільне" одразу відреагувало на нову інформацію, надіславши повторний запит ДПСУ, щоб прояснити ситуацію. Пізніше творці національного відбору запевнили, що поки не отримають офіційну відповідь, контракт з переможницею не буде підписаний.

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Зазначимо, що підробка документів в Україні вважається кримінальним правопорушенням. Сергій Стерненко закликав правоохоронні органи негайно розпочати розслідування і встановити причетних до фальсифікації.
Alina Pash підробила довідку про поїздку у Крим



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Теги: Alina Pash, підробила довідку, Євробачення
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