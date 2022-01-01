У Луцьку зіткнулися BMW та Ford. ФОТО
Сьогодні, 16:42
У Луцьку на перехресті вулиць Дубнівської та Глушець зіткнулися два легкових автомобілі.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 лютого близько 15:30.
За словами очевидців, на перехресті відбулося зіткнення BMW та Ford. У двох машин – розбиті бампери.
На місці події працює патрульна поліція. Попередньо в автопригоді ніхто не постраждав.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 лютого близько 15:30.
За словами очевидців, на перехресті відбулося зіткнення BMW та Ford. У двох машин – розбиті бампери.
На місці події працює патрульна поліція. Попередньо в автопригоді ніхто не постраждав.
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