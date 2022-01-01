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У Луцьку зіткнулися BMW та Ford. ФОТО

У Луцьку зіткнулися BMW та Ford. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць Дубнівської та Глушець зіткнулися два легкових автомобілі.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 лютого близько 15:30.

За словами очевидців, на перехресті відбулося зіткнення BMW та Ford. У двох машин – розбиті бампери.

На місці події працює патрульна поліція. Попередньо в автопригоді ніхто не постраждав.
У Луцьку зіткнулися BMW та Ford. ФОТО
У Луцьку зіткнулися BMW та Ford. ФОТО
У Луцьку зіткнулися BMW та Ford. ФОТО



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Теги: ДТП, Луцьк
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