У Луцьку зіткнулися BMW та Ford. ФОТО





Про це



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 лютого близько 15:30.



За словами очевидців, на перехресті відбулося зіткнення BMW та Ford. У двох машин – розбиті бампери.



На місці події працює патрульна поліція. Попередньо в автопригоді ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Дубнівської та Глушець зіткнулися два легкових автомобілі.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 лютого близько 15:30.За словами очевидців, на перехресті відбулося зіткнення BMW та Ford. У двох машин – розбиті бампери.На місці події працює патрульна поліція. Попередньо в автопригоді ніхто не постраждав.

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