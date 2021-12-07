У селищі на Волині збудують спорткомплекс за 95 мільйонів гривень

У Любешові збудують спортивний комплекс та реконструюють стадіон «Колос». На роботи передбачили 95,136 млн гривень та 56,466 млн грн відповідно.Тендери на виконання таких робіт Волинська ОДА оголосила 11-го лютого, - повідомляє пресслужба Любешівської селищної ради.Очікувана вартість закупівлі будівництва нового спорткомплексу Любешівської ДЮСШ - 95,136 млн гривень, реконструкції стадіону «Колос» – 56,466 млн грн. Кошти спрямують з державного бюджету та бюджету селищної ради.Заплановано збудувати двоповерховий спорткомлекс на 108 глядацьких місць, передбачено футбольне поле з покриттям «штучна трава» площею 6800 квадратних метрів та мультифункціональний спортивний майданчик з гумовим покриттям площею 1290 квадратних метрів.Проєкт передбачає: зал для ігрових видів спорту (баскетбол, волейбол, гандбол), роздягальні, душові, систему аудіо- та відеосупроводу з табло, розкладні трибуни для глядачів, набір приміщень (тощо) для повноцінного функціонування ігрових видів спорту. Крім того, планується облаштування санвузлів для відвідувачів, технічних кімнат, тренерських, залів для занять боксом, важкою атлетикою, приміщення для реабілітації спортсменів, залу для боротьби.Також проектом передбачене будівництво адміністративних приміщень, спортивного майданчику для занять футболом та модернізація наявного мультифункціонального ігрового майданчика, малого футбольного поля, а також благоустрій території з влаштування бігових доріжок.Реконструйований стадіон «Колос» матиме адміністративну площу, приміщення для тренувань. Разом з тим будуть облаштовані двоярусні трибуни, на другому ярусі облаштують три легкоатлетичні прямі бігові доріжки довжиною 100 метрів. Також планується облаштування системи вентиляції з кондиціюванням та підігрівом повітря, роздягалень, душових, тренерських кімнат, освітлення. Крім того, тут планують і приміщення для реабілітації спортсменів. Також хочуть провести й благоустрій території.Усі роботи двох спортивних об’єктів мають закінчити до 31 грудня 2023 року. Гарантійний термін експлуатації спортивних споруд - десять років.