У Луцьку розгорнуть 200-метровий Державний Прапор України завтра, 16 лютого

Володимиром Зеленським.



Про це повідомив на своїй сторінці у мережі «Фейсбук» голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко.



Окрім Луцька, у селах і містах області також замайорять державні прапори та зазвучить Державний Гімн України.



«Запрошую всіх долучитись та показати нашу єдність, – написав Юрій Погуляйко. – Єдність і віра в Україну завжди допомогали нашому народові вистояти у нелегкі часи боротьби за незалежність. Вірю, що і сьогодні ворогу не вдасться посіяти паніку в українському суспільстві».



До слова, Президент України Володимир Зеленський в своєму Указі №53/2022 від 14 лютого 2022 року



У День єднання Державний Прапор України буде піднятий на будинках і спорудах в усіх населених пунктах країни, а о 10:00 – виконано Державний Гімн. Також дипломатичні установи України закордоном проведуть відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку української держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 16 лютого, о 9:30 на Київському майдані відбудеться розгортання 200-метрового прапора України. Таким чином, Волинь долучиться до Всеукраїнського відзначення Дня єднання, оголошеного Президентом УкраїниПро це повідомив на своїй сторінці у мережі «Фейсбук» голова облдержадміністраціїОкрім Луцька, у селах і містах області також замайорять державні прапори та зазвучить Державний Гімн України.«Запрошую всіх долучитись та показати нашу єдність, – написав Юрій Погуляйко. – Єдність і віра в Україну завжди допомогали нашому народові вистояти у нелегкі часи боротьби за незалежність. Вірю, що і сьогодні ворогу не вдасться посіяти паніку в українському суспільстві».До слова, Президент України Володимир Зеленський в своєму Указі №53/2022 від 14 лютого 2022 року оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання . У ньому йдеться, що День єднання оголошено для посилення консолідації українців, зміцнення їхньої стійкості на тлі зростання гібридних загроз, пропагандистського та морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.У День єднання Державний Прапор України буде піднятий на будинках і спорудах в усіх населених пунктах країни, а о 10:00 – виконано Державний Гімн. Також дипломатичні установи України закордоном проведуть відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку української держави.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію