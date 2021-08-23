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У Луцьку розгорнуть 200-метровий Державний Прапор України завтра, 16 лютого

У Луцьку розгорнуть 200-метровий Державний Прапор України завтра, 16 лютого
Завтра, 16 лютого, о 9:30 на Київському майдані відбудеться розгортання 200-метрового прапора України. Таким чином, Волинь долучиться до Всеукраїнського відзначення Дня єднання, оголошеного Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив на своїй сторінці у мережі «Фейсбук» голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко.

Окрім Луцька, у селах і містах області також замайорять державні прапори та зазвучить Державний Гімн України.

«Запрошую всіх долучитись та показати нашу єдність, – написав Юрій Погуляйко. – Єдність і віра в Україну завжди допомогали нашому народові вистояти у нелегкі часи боротьби за незалежність. Вірю, що і сьогодні ворогу не вдасться посіяти паніку в українському суспільстві».

До слова, Президент України Володимир Зеленський в своєму Указі №53/2022 від 14 лютого 2022 року оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання. У ньому йдеться, що День єднання оголошено для посилення консолідації українців, зміцнення їхньої стійкості на тлі зростання гібридних загроз, пропагандистського та морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.

У День єднання Державний Прапор України буде піднятий на будинках і спорудах в усіх населених пунктах країни, а о 10:00 – виконано Державний Гімн. Також дипломатичні установи України закордоном проведуть відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку української держави.

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Теги: прапор, День єднання, Луцьк
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