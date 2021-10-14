Сашко Положинський підписав контракт на службу в теробороні ЗСУ
Сьогодні, 18:00
Колишній фронтмен українського музичного гурту "Тартак" лучанин Олександр Положинський підписав контракт на проходження військової служби в Збройних Силах України. Служити він буде в резерві.
Про це музикант повідомив на своїй сторінці в Fаcebook.
“Це мало статися днів на десять раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. І, так, вже здоровий”, – розповів Положинський.
У коментарях до допису колишній соліст гурту “Тартак” зазначив, що йдеться про контракт на службу у Луцькому об'єднаному міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
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Про це музикант повідомив на своїй сторінці в Fаcebook.
“Це мало статися днів на десять раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. І, так, вже здоровий”, – розповів Положинський.
У коментарях до допису колишній соліст гурту “Тартак” зазначив, що йдеться про контракт на службу у Луцькому об'єднаному міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
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