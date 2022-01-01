Де у Луцьку не буде світла завтра, 16 лютого





Про це інформує пресслужба Луцькради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 10:00 до 16:00 - вул. Бойка (частково), вул. Потапова (частково), вул. Винниченка, 14а, вул. Сверстюка (частково);



з 13:30 до 17:00 - вул. Гордіюк, 39, 41, 45, 37, 1ж, вул. Кравчука, 2,4.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з здійсненням технічних робіт у середу, 16 лютого, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.Про це інформує пресслужба Луцькради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 10:00 до 16:00 - вул. Бойка (частково), вул. Потапова (частково), вул. Винниченка, 14а, вул. Сверстюка (частково);з 13:30 до 17:00 - вул. Гордіюк, 39, 41, 45, 37, 1ж, вул. Кравчука, 2,4.

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