Де у Луцьку не буде світла завтра, 16 лютого
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у середу, 16 лютого, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.
Про це інформує пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 16:00 - вул. Бойка (частково), вул. Потапова (частково), вул. Винниченка, 14а, вул. Сверстюка (частково);
з 13:30 до 17:00 - вул. Гордіюк, 39, 41, 45, 37, 1ж, вул. Кравчука, 2,4.
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Про це інформує пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 16:00 - вул. Бойка (частково), вул. Потапова (частково), вул. Винниченка, 14а, вул. Сверстюка (частково);
з 13:30 до 17:00 - вул. Гордіюк, 39, 41, 45, 37, 1ж, вул. Кравчука, 2,4.
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