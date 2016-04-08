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У ПриватБанку та Ощадбанку – масштабні збої

У ПриватБанку та Ощадбанку – масштабні збої
В Україні виникли проблеми з роботою Приватбанку та Ощадбанку. Спеціалісти запевняють, що працюють над вирішенням питання. Водночас не працюють сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.

Про це пише НВ.Бізнес.

Користувачі Ощадбанку скаржаться у соцмережах, що банкомати та термінали не працюють, з карток не можна зняти або зарахувати на них гроші.

Представники банку запевняють, що проблеми були точковими та робота сервісів відновлена.

«Наразі проблем з проведенням операцій через банкомати чи термінали банку не спостерігається», – повідомляють в Ощадбанку.

Однак клієнти пишуть, що збої в роботі програми та онлайн-сервісів продовжуються.
У ПриватБанку та Ощадбанку – масштабні збої
У ПриватБанку та Ощадбанку – масштабні збої

Клієнти ПриватБанку також пишуть у соцмережах про перебої, зокрема у роботі Приват24.
У ПриватБанку та Ощадбанку – масштабні збої

У ПриватБанку сьогодні спершу заявили, що реєструють звернення клієнтів «про дезінформаційні повідомлення щодо перебоїв в роботі банку».

«Ця інформація є неправдивою і вводить в оману наших клієнтів», – відзначили в банку.
У ПриватБанку та Ощадбанку – масштабні збої

Згодом у Приватбанку визнали про тимчасові труднощі.

«Справді виникли тимчасові труднощі у роботі Приват24, є проблеми в авторизації клієнтів. Над ними вже працюють наші спеціалісти. Ми сподіваємось, що вони оперативно відновлять роботу сервісів. Зараз з’ясовуємо причини збоїв і окремо про них повідомимо, коли все прояснимо», – сказав прессекретар Приватбанку Олег Серга, пише «Політика країни» у Телеграмі.

При дзвінках до контакт-центру включається звукове повідомлення про перебої в роботі Приват24 через «нестабільну роботу каналів зв’язку». Детальніше проблема не пояснюється.

«У банку виникли технічні проблеми, і наші спеціалісти вже над ними працюють. Регламент вирішення проблеми встановлений до 18:00, але може бути продовжений і на більш тривалий час. Повторно відправляти платежі не потрібно, гроші дійдуть, просто із запізненням», – пояснив менеджер контракт-центру Приватбанку.

Окрім цього, DDоS-атаки зазнав і сайт Міноборони. Сайт оборонного відомства не відкривається. Після переходу за посиланням з’являється сповіщення: «Немає зв’язку з сайтом».
У ПриватБанку та Ощадбанку – масштабні збої

Як повідомили у МО УНІАН, наразі на сайті здійснюються технічні роботи.

Не відкривається також і сайт Збройних сил України.

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Теги: ПриватБанк, Ощадбанк, збій
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