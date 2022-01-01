вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 лютого
Завтра, 16 лютого, на Волині буде хмарність з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.

У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Температура вночі 1° тепла, вдень 8-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Працювала бухгалтеркою: як живе найстарша лучанка. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 лютого
Сьогодні, 20:00
У Луцьку розгорнуть 200-метровий Державний Прапор України завтра, 16 лютого
Сьогодні, 19:38
У місті на Волині загорівся легковий автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 19:14
Де у Луцьку не буде світла завтра, 16 лютого
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 лютого Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 лютого
14 лютий, 20:00
Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 13 лютого Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 13 лютого
12 лютий, 20:00
Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 12 лютого Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 12 лютого
11 лютий, 20:00
Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 11 лютого Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 11 лютого
10 лютий, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Працювала бухгалтеркою: як живе найстарша лучанка. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку розгорнуть 200-метровий Державний Прапор України завтра, 16 лютого
Сьогодні, 19:38
 0
У місті на Волині загорівся легковий автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 19:14
 0
Де у Луцьку не буде світла завтра, 16 лютого
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8