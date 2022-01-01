Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 лютого
Сьогодні, 20:00
Завтра, 16 лютого, на Волині буде хмарність з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.
У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Температура вночі 1° тепла, вдень 8-7° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.
У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Температура вночі 1° тепла, вдень 8-7° тепла.
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