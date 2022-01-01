У місті на Волині загорівся легковий автомобіль. ФОТО





Про це пише



До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 7-ї ДПРЧ.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.









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