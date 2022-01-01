У місті на Волині загорівся легковий автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 19:14
15-го лютого у Володимирі на вулиці Поліської СІчі загорівся легковий автомобіль.
Про це пише БУГ.
До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 7-ї ДПРЧ.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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Про це пише БУГ.
До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 7-ї ДПРЧ.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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