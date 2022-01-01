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У місті на Волині загорівся легковий автомобіль. ФОТО

У місті на Волині загорівся легковий автомобіль. ФОТО
15-го лютого у Володимирі на вулиці Поліської СІчі загорівся легковий автомобіль.

Про це пише БУГ.

До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 7-ї ДПРЧ.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

У місті на Волині загорівся легковий автомобіль. ФОТО
У місті на Волині загорівся легковий автомобіль. ФОТО
У місті на Волині загорівся легковий автомобіль. ФОТО
У місті на Волині загорівся легковий автомобіль. ФОТО



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Теги: Володимир, пожежа, автомобіль
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