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«Волинь» створить жіночу команду

«Волинь» створить жіночу команду
Футбольний клуб «Волинь» оголошує набір дівчат 2009-2010 років народження для занять у дитячо-юнацькій жіночій команді.

Про це йдеться на офіційному сайті ФК "Волинь".

Набір групи відбудеться у неділю, 20 лютого, у залі спорткомплексу ВНУ імені Лесі Українки за адресою – проспект Президента Грушевського, 2Б. Початок – о 15:30.

Футболістки команди «Волинь» WU-13 у перспективі готуватимуться, аби вже цього року восени взяти участь у чемпіонаті України серед жіночих команд відповідної вікової категорії.

За деталями можна звертатися за номером – 0661431073 (тренер команди Дикий Андрій Володимирович).

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Теги: спорт, Волинь, Луцьк
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