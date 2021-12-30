«Волинь» створить жіночу команду
Сьогодні, 02:16
Футбольний клуб «Волинь» оголошує набір дівчат 2009-2010 років народження для занять у дитячо-юнацькій жіночій команді.
Про це йдеться на офіційному сайті ФК "Волинь".
Набір групи відбудеться у неділю, 20 лютого, у залі спорткомплексу ВНУ імені Лесі Українки за адресою – проспект Президента Грушевського, 2Б. Початок – о 15:30.
Футболістки команди «Волинь» WU-13 у перспективі готуватимуться, аби вже цього року восени взяти участь у чемпіонаті України серед жіночих команд відповідної вікової категорії.
За деталями можна звертатися за номером – 0661431073 (тренер команди Дикий Андрій Володимирович).
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Про це йдеться на офіційному сайті ФК "Волинь".
Набір групи відбудеться у неділю, 20 лютого, у залі спорткомплексу ВНУ імені Лесі Українки за адресою – проспект Президента Грушевського, 2Б. Початок – о 15:30.
Футболістки команди «Волинь» WU-13 у перспективі готуватимуться, аби вже цього року восени взяти участь у чемпіонаті України серед жіночих команд відповідної вікової категорії.
За деталями можна звертатися за номером – 0661431073 (тренер команди Дикий Андрій Володимирович).
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