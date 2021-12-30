«Волинь» створить жіночу команду





Про це йдеться на офіційному сайті ФК "Волинь".



Набір групи відбудеться у неділю, 20 лютого, у залі спорткомплексу ВНУ імені Лесі Українки за адресою – проспект Президента Грушевського, 2Б. Початок – о 15:30.



Футболістки команди «Волинь» WU-13 у перспективі готуватимуться, аби вже цього року восени взяти участь у чемпіонаті України серед жіночих команд відповідної вікової категорії.



За деталями можна звертатися за номером – 0661431073 (тренер команди Дикий Андрій Володимирович).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Футбольний клуб «Волинь» оголошує набір дівчат 2009-2010 років народження для занять у дитячо-юнацькій жіночій команді.Про це йдеться на офіційному сайті ФК "Волинь".Набір групи відбудеться у неділю, 20 лютого, у залі спорткомплексу ВНУ імені Лесі Українки за адресою – проспект Президента Грушевського, 2Б. Початок – о 15:30.Футболістки команди «Волинь» WU-13 у перспективі готуватимуться, аби вже цього року восени взяти участь у чемпіонаті України серед жіночих команд відповідної вікової категорії.За деталями можна звертатися за номером – 0661431073 (тренер команди Дикий Андрій Володимирович).

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