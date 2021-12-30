«Волинь» на зборах перемогла аматорську команду з Львівщини

Луцька «Волинь» у рамках тренувальних зборів перемогла учасника чемпіонату України серед аматорських команд."Хрестоносці" здолало "Фенікс" з Підмонатира з рахунком 1:3, - йдеться на офіційному сайті луцької команди.Звітний поєдинок розпочався для «Волині» з неприємного моменту – вже в дебюті матчу травму отримав Олександр Мартинюк. Вдвічі більш прикро, що наш захисник тільки нещодавно відновився після травми, через яку пропустив декілька попередніх місяців. На заміну вийшов Тарас Завадович, а «Волинь» зуміла відкрити рахунок на 12-й хвилині – Андрій Ляшенко скористався неузгодженістю захисту суперників, вийшов віч-на-віч з голкіпером та чітко реалізував дуель – 0:1. Після цього у «Хрестоносців» було ще декілька хороших моментів, однак воротар виручав «Фенікс» після ударів Станіслава Кристіна та Богдана Кобзаря. А наприкінці тайму підопічні Альберта Шахова подвоїли рахунок після того, як Завадович замкнув подачу з кутового – 0:2.У другому таймі волиняни вийшли у відчутно іншому складі, а одна з атак суперників завершилася голом – Арсеній Коркодим відбив м’яч, однак один з гравців «Фенікса» вдало зіграв на добиванні – 1:2. Утім, в середині другого тайму один з футболістів, що знаходяться у нашій команді на перегляді, з лівого флангу змістився у центр та влучно пробив у ближній кут, поставивши крапку в матчі – 1:3.17 лютого "Волинь" вирушить на другу частину другого зимового збору до Мукачево.