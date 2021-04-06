На Волині жінка винесла з чужої хати 34 тисячі і отримала умовний термін





Про це повідомляє



Крадіжка трапилася 1 серпня минулого року. Будучи на території домогосподарства, жінка проникла до будинку, звідки вкрала 34 тисячі 619 гривень. Гроші вона витратила на свої потреби.



Відзначимо, що між прокурором та крадійкою була укладена угода про визнання винуватості, проти якої потерпіла не заперечувала, адже їй були відшкодовані усі збитки.



Тож суд затвердив угоду, замінивши чотири роки реального строку на один умовного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судили жінку, яка проникла до будинку та вкрала звідти чималу суму грошей. Крадійка відбулася умовним покаранням.Про це повідомляє ІА Волинські новини , посилаючись на вирок Рожищенського районного суду Волинської області.Крадіжка трапилася 1 серпня минулого року. Будучи на території домогосподарства, жінка проникла до будинку, звідки вкрала 34 тисячі 619 гривень. Гроші вона витратила на свої потреби.Відзначимо, що між прокурором та крадійкою була укладена угода про визнання винуватості, проти якої потерпіла не заперечувала, адже їй були відшкодовані усі збитки.Тож суд затвердив угоду, замінивши чотири роки реального строку на один умовного.

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