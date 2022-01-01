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У волинському місті з балкону третього поверху випав чоловік

У волинському місті з балкону третього поверху випав чоловік
У місті Володимирі з третього поверху випав чоловік.

Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Твій Володимир".

Трагедія сталася близько 20:00 на вулиці Ковельській. З балкону будинку №6 випав чоловік.

На місці працює поліція та медики. Деталі встановлюються.
У волинському місті з балкону третього поверху випав чоловік

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Теги: Володимир, трагедія
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