У волинському місті з балкону третього поверху випав чоловік





Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Твій Володимир".



Трагедія сталася близько 20:00 на вулиці Ковельській. З балкону будинку №6 випав чоловік.



На місці працює поліція та медики. Деталі встановлюються.



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