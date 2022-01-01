У волинському місті з балкону третього поверху випав чоловік
Сьогодні, 21:07
У місті Володимирі з третього поверху випав чоловік.
Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Твій Володимир".
Трагедія сталася близько 20:00 на вулиці Ковельській. З балкону будинку №6 випав чоловік.
На місці працює поліція та медики. Деталі встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Твій Володимир".
Трагедія сталася близько 20:00 на вулиці Ковельській. З балкону будинку №6 випав чоловік.
На місці працює поліція та медики. Деталі встановлюються.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Волинь» на зборах перемогла аматорську команду з Львівщини
Сьогодні, 21:56
У волинському місті з балкону третього поверху випав чоловік
Сьогодні, 21:07
Працювала бухгалтеркою: як живе найстарша лучанка. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 лютого
Сьогодні, 20:00
Медіа