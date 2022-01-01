У луцькій бібліотеці дітей вчитимуть малювати коміки





Про це Ніна Бочарова.



На пробний урок прийшли шість дітей.



Як розповіла директорка книгозбірні, тема першого заняття – "Я і школа", її учні вибрали самі. "Що на фізкультурі, що на перерві відбувається, хто що заховав. Це із їхнього життя комікси", зазначила Ніна Бочарова.



На занятті дітям розповіли про історію коміксів та їх види, а також показали, які книги є в наявності в бібліотеці. “Діти приходять і питають: “А комікси у вас є”? Ми почали купляти трішечки комікси, бо це не є дешеве задоволення, але це був один шлях, як зацікавити дітей хоч до малесенького, але читання”, – розповіла Ніна Бочарова.



За словами директорки книгозбірні, створювали комікси діти разом із луцьким карикатуристом Миколою Волошином. Малювали кольоровими олівцями.



Для заохочення дітей до читання у бібліотеці відкриють "Студію КОМІКС", яка працюватиме щонеділі. В кінці навчання, відвідувачі студії випустять свою книжку коміксів.

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