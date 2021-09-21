Волинські підприємства заборгували за газ майже 20 мільйонів гривень. ВІДЕО





Якщо ті, хто заборгували за спожитий газ не виплатять борги, – газопостачання їм просто будуть змушені відключити, - про це повідомляє



Адже через це «Волиньгаз Збут» не може закупити блакитне паливо на наступний місяць.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині понад півтисячі підприємств заборгували мільйони гривень за споживання газу.Якщо ті, хто заборгували за спожитий газ не виплатять борги, – газопостачання їм просто будуть змушені відключити, - про це повідомляє ІА Конкурент. Адже через це «Волиньгаз Збут» не може закупити блакитне паливо на наступний місяць.

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