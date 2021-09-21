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Волинські підприємства заборгували за газ майже 20 мільйонів гривень. ВІДЕО

Волинські підприємства заборгували за газ майже 20 мільйонів гривень. ВІДЕО
На Волині понад півтисячі підприємств заборгували мільйони гривень за споживання газу.

Якщо ті, хто заборгували за спожитий газ не виплатять борги, – газопостачання їм просто будуть змушені відключити, - про це повідомляє ІА Конкурент.

Адже через це «Волиньгаз Збут» не може закупити блакитне паливо на наступний місяць.


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Теги: газ, борг, Луцьк, Волинь
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