Волинські підприємства заборгували за газ майже 20 мільйонів гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
На Волині понад півтисячі підприємств заборгували мільйони гривень за споживання газу.
Якщо ті, хто заборгували за спожитий газ не виплатять борги, – газопостачання їм просто будуть змушені відключити, - про це повідомляє ІА Конкурент.
Адже через це «Волиньгаз Збут» не може закупити блакитне паливо на наступний місяць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо ті, хто заборгували за спожитий газ не виплатять борги, – газопостачання їм просто будуть змушені відключити, - про це повідомляє ІА Конкурент.
Адже через це «Волиньгаз Збут» не може закупити блакитне паливо на наступний місяць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські підприємства заборгували за газ майже 20 мільйонів гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
В Україні зростуть ціни на бензин та дизпаливо
Сьогодні, 06:29
У луцькій бібліотеці дітей вчитимуть малювати коміки
Сьогодні, 05:27
Україна попросила в НАТО техніку на випадок масштабних НС
Сьогодні, 03:49
Медіа