В Україні ввели кримінальну відповідальність за антисемітизм
Сьогодні, 01:13
Народні депутати підтримали закон про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
Про це повідомляє "Українська правда".
Закон № 5110 вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України у частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
Зокрема, за прояви антисемітизму передбачається покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень) або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
Ті ж самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою караються штрафом 8500 - 17000 гривень або позбавленням волі – 2-5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
Дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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Про це повідомляє "Українська правда".
Закон № 5110 вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України у частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
Зокрема, за прояви антисемітизму передбачається покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень) або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
Ті ж самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою караються штрафом 8500 - 17000 гривень або позбавленням волі – 2-5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
Дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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