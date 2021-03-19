В Україні ввели кримінальну відповідальність за антисемітизм





Про це повідомляє

Закон № 5110 вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України у частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.



Зокрема, за прояви антисемітизму передбачається покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень) або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.



Ті ж самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою караються штрафом 8500 - 17000 гривень або позбавленням волі – 2-5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.



Дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.



Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Закон № 5110 вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України у частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.Зокрема, за прояви антисемітизму передбачається покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень) або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.Ті ж самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою караються штрафом 8500 - 17000 гривень або позбавленням волі – 2-5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.Дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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