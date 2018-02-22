Хакери з Росії та ще трьох країн атакували «Дію»





Про це повідомляє



"Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал "Дія", що було очікуваним. Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була "відбита", - йдеться у дописі.



Зазначається, що для користувачів "Дії" атака залишилася непомітною.



Команда наголошує, що максимально сконцентрована та мобілізована.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда "Дії" відбила атаки хакерів з чотирьох країн – Росії, Китаю ,Чехії та Узбекистану.Про це повідомляє "Українська правда" , посилаючись на допис Михайла Федорова у Telegram."Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал "Дія", що було очікуваним. Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була "відбита", - йдеться у дописі.Зазначається, що для користувачів "Дії" атака залишилася непомітною.Команда наголошує, що максимально сконцентрована та мобілізована.

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