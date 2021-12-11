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Україна попросила в НАТО техніку на випадок масштабних НС

Україна попросила в НАТО техніку на випадок масштабних НС
Україна запросила міжнародну допомогу у разі масштабних надзвичайних ситуацій, які можуть загрожувати мирному населенню.

Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на пресслужбу НАТО.

"15 лютого 2022 року EADRCC (Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха, - ред.) отримав запит щодо міжнародної допомоги від України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська сторона розраховує на поставки 10 автокранів вантажопідйомністю не менше ніж 35 тонн, 10 гусеничних бульдозерів, 10 екскаваторів, 10 тягачів, 10 повнопривідних вантажівок.

Крім того, Україна просить надати 70 пікапів, 30 позашляховиків, шість машин розмінування з дистанційним керуванням, 31 спецмашину радіаційної та хімічної розвідки, спеціальні аварійно-рятувальні водолазні станції та інше.

Раніше повідомлялося, що у НАТО з'явився "обережний оптимізм" у ситуації з переговорами щодо безпеки з Росією, але ознак деескалації навколо України поки що не фіксують.

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Теги: Україна, НАТО
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