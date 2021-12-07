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В Україні зростуть ціни на бензин та дизпаливо

В Україні зростуть ціни на бензин та дизпаливо
Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на сайті міністерства.

Зазначається, що, порівняно з початком лютого, розрахункові ціни для бензину підвищені на 0,91 грн - із 30,84 грн до 31,75 грн/л, для дизельного палива підвищено на 0,77 грн - із 28,30 грн до 29,07 грн/л.

З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 36,75 грн/л, дизельного пального - 36,07 грн/л.

Кабмін на період дії карантину встановив граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/л) та бензину (не вище 5 грн/л).

Під регулювання рівня торгової надбавки не підпадає продаж пального з покращеними показниками якості.

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Теги: Україна, ціни, пальне
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