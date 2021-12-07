В Україні зростуть ціни на бензин та дизпаливо





Про це повідомляє



Зазначається, що, порівняно з початком лютого, розрахункові ціни для бензину підвищені на 0,91 грн - із 30,84 грн до 31,75 грн/л, для дизельного палива підвищено на 0,77 грн - із 28,30 грн до 29,07 грн/л.



З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 36,75 грн/л, дизельного пального - 36,07 грн/л.



Кабмін на період дії карантину встановив граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/л) та бензину (не вище 5 грн/л).



Під регулювання рівня торгової надбавки не підпадає продаж пального з покращеними показниками якості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.Про це повідомляє Кореспондент , посилаючись на сайті міністерства.Зазначається, що, порівняно з початком лютого, розрахункові ціни для бензину підвищені на 0,91 грн - із 30,84 грн до 31,75 грн/л, для дизельного палива підвищено на 0,77 грн - із 28,30 грн до 29,07 грн/л.З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 36,75 грн/л, дизельного пального - 36,07 грн/л.Кабмін на період дії карантину встановив граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/л) та бензину (не вище 5 грн/л).Під регулювання рівня торгової надбавки не підпадає продаж пального з покращеними показниками якості.

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