В Україні зростуть ціни на бензин та дизпаливо
Сьогодні, 06:29
Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.
Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на сайті міністерства.
Зазначається, що, порівняно з початком лютого, розрахункові ціни для бензину підвищені на 0,91 грн - із 30,84 грн до 31,75 грн/л, для дизельного палива підвищено на 0,77 грн - із 28,30 грн до 29,07 грн/л.
З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 36,75 грн/л, дизельного пального - 36,07 грн/л.
Кабмін на період дії карантину встановив граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/л) та бензину (не вище 5 грн/л).
Під регулювання рівня торгової надбавки не підпадає продаж пального з покращеними показниками якості.
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Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на сайті міністерства.
Зазначається, що, порівняно з початком лютого, розрахункові ціни для бензину підвищені на 0,91 грн - із 30,84 грн до 31,75 грн/л, для дизельного палива підвищено на 0,77 грн - із 28,30 грн до 29,07 грн/л.
З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 36,75 грн/л, дизельного пального - 36,07 грн/л.
Кабмін на період дії карантину встановив граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/л) та бензину (не вище 5 грн/л).
Під регулювання рівня торгової надбавки не підпадає продаж пального з покращеними показниками якості.
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