Добовий показник – на високому рівні: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні

За добу 15 лютого в Україні:◾️ зафіксували 31 513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2 872, серед медпрацівників – 992);◾️ 65 805 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 247 людей, другу дозу – 29 307 людей, додаткову дозу отримали 542 людини, бустерну дозу – 17 709 людей.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 16 лютого.Добовий показник захворюваності тримається на високому рівні, на день раніше виявили 29 724 інфікованих за добу.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 3 640 осіб;◾️ летальних випадків – 310;◾️ одужали – 27 684 особи.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіли – 4 603 930 осіб;◾️ одужали – 3 839 314 осіб;◾️ летальних випадків – 103 565;◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 176 424.Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 613 185 людей, з них отримали першу дозу – 15 613 183 людини, отримали дві дози – 15 014 883 людини, отримали додаткову дозу – 24 747 людей, бустерну дозу – 599 058 людей. Загалом проведено 31 251 871 щеплення.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 4378 ;Вінницька область – 667 ;Волинська область – 1012 ;Дніпропетровська область – 1952;Донецька область – 1757;Житомирська область – 957;Закарпатська область – 492;Запорізька область – 1597;Івано-Франківська область – 542;Київська область – 1259;Кіровоградська область – 541;Луганська область – 738;Львівська область – 919 ;Миколаївська область –928 ;Одеська область – 2847;Полтавська область – 1523;Рівненська область –1007 ;Сумська область – 1159;Тернопільська область – 624;Харківська область – 1765 ;Херсонська область – 785;Хмельницька область – 1439 ;Черкаська область – 1112;Чернівецька область – 429;Чернігівська область – 1084.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.