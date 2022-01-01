Добовий показник – на високому рівні: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні
Сьогодні, 09:13
За добу 15 лютого в Україні:
◾️ зафіксували 31 513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2 872, серед медпрацівників – 992);
◾️ 65 805 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 247 людей, другу дозу – 29 307 людей, додаткову дозу отримали 542 людини, бустерну дозу – 17 709 людей.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 16 лютого.
Добовий показник захворюваності тримається на високому рівні, на день раніше виявили 29 724 інфікованих за добу.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 3 640 осіб;
◾️ летальних випадків – 310;
◾️ одужали – 27 684 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 4 603 930 осіб;
◾️ одужали – 3 839 314 осіб;
◾️ летальних випадків – 103 565;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 176 424.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 613 185 людей, з них отримали першу дозу – 15 613 183 людини, отримали дві дози – 15 014 883 людини, отримали додаткову дозу – 24 747 людей, бустерну дозу – 599 058 людей. Загалом проведено 31 251 871 щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 4378 ;
Вінницька область – 667 ;
Волинська область – 1012 ;
Дніпропетровська область – 1952;
Донецька область – 1757;
Житомирська область – 957;
Закарпатська область – 492;
Запорізька область – 1597;
Івано-Франківська область – 542;
Київська область – 1259;
Кіровоградська область – 541;
Луганська область – 738;
Львівська область – 919 ;
Миколаївська область –928 ;
Одеська область – 2847;
Полтавська область – 1523;
Рівненська область –1007 ;
Сумська область – 1159;
Тернопільська область – 624;
Харківська область – 1765 ;
Херсонська область – 785;
Хмельницька область – 1439 ;
Черкаська область – 1112;
Чернівецька область – 429;
Чернігівська область – 1084.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 31 513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2 872, серед медпрацівників – 992);
◾️ 65 805 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 247 людей, другу дозу – 29 307 людей, додаткову дозу отримали 542 людини, бустерну дозу – 17 709 людей.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 16 лютого.
Добовий показник захворюваності тримається на високому рівні, на день раніше виявили 29 724 інфікованих за добу.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 3 640 осіб;
◾️ летальних випадків – 310;
◾️ одужали – 27 684 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 4 603 930 осіб;
◾️ одужали – 3 839 314 осіб;
◾️ летальних випадків – 103 565;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 176 424.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 613 185 людей, з них отримали першу дозу – 15 613 183 людини, отримали дві дози – 15 014 883 людини, отримали додаткову дозу – 24 747 людей, бустерну дозу – 599 058 людей. Загалом проведено 31 251 871 щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 4378 ;
Вінницька область – 667 ;
Волинська область – 1012 ;
Дніпропетровська область – 1952;
Донецька область – 1757;
Житомирська область – 957;
Закарпатська область – 492;
Запорізька область – 1597;
Івано-Франківська область – 542;
Київська область – 1259;
Кіровоградська область – 541;
Луганська область – 738;
Львівська область – 919 ;
Миколаївська область –928 ;
Одеська область – 2847;
Полтавська область – 1523;
Рівненська область –1007 ;
Сумська область – 1159;
Тернопільська область – 624;
Харківська область – 1765 ;
Херсонська область – 785;
Хмельницька область – 1439 ;
Черкаська область – 1112;
Чернівецька область – 429;
Чернігівська область – 1084.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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