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Курс валют у Луцьку на 16 лютого

Курс валют у Луцьку на 16 лютого
Курс долара в обмінниках Луцька станом на середу, 16 лютого, такий: купівля – 28,17, продаж – 28,30.

Євро купують за 31,99, продають за 32,20.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,95, а купують за 7,10.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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