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На Волині виявили понад тисячу нових хворих на коронавірус за добу, 13 людей померли

На Волині виявили понад тисячу нових хворих на коронавірус за добу, 13 людей померли
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1012 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 124 дитини та 29 медпрацівників.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також за добу:

Одужали (осіб) – 1403,
Летальних випадків (осіб) – 13 з них:
Луцький район – 8 випадків (Луцька ТГ – 4, Горохівська ТГ, Мар’янівська ТГ, Колківськівська ТГ та Городищенська ТГ – по 1);
Володимир-Волинський район – 2 випадки (Іваничівська ТГ та Павлівська ТГ);
Камінь-Каширський район – 1 випадок (Любешівська ТГ);
Ковельський район – 2 випадки (Ковельська ТГ та Турійська ТГ).

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 1651,
методом ІФА (осіб) – 127.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 514 хворих:

Луцька ТГ – 290
Боратинська ТГ – 30
Берестечківська ТГ – 3
Городищенська ТГ – 7
Горохівська ТГ – 10
Доросинівська ТГ – 4
Ківерцівська ТГ – 52
Колківська ТГ – 3
Копачівська ТГ – 2
Мар’янівська ТГ — 3
Олицька ТГ — 5
Підгайцівска ТГ – 82
Торчинська ТГ – 6
Рожищенська ТГ – 11
Цуманська ТГ — 6

Володимир-Волинський район – 192 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 54
Затурцівська ТГ — 7
Зимнівська ТГ – 13
Іваничівська ТГ — 6
Литовезька ТГ — 0
Локачинська ТГ — 5
Нововолинська ТГ –76
Оваднівська ТГ- 6
Павлівська ТГ – 5
Поромівська ТГ — 1
Устилузька ТГ — 19

Камінь-Каширський район – 61 хворих:

К. Каширська ТГ – 9
Любешівська ТГ – 29
Маневицька ТГ – 17
Прилісненська ТГ – 5
Сошичненська ТГ — 1
Ковельський район – 245 хворих:

Велицька ТГ – 10
Вишнівська ТГ — 0
Голобська ТГ – 16
Головненська ТГ — 1
Дубечненська ТГ — 1
Дубівська ТГ – 5
Заболоттівська ТГ — 0
Забродівська ТГ — 1
Ковельська ТГ – 123
Колодяжненська ТГ – 9
Луківська ТГ — 0
Люблинецька ТГ – 20
Любомльська ТГ – 2
Поворська ТГ — 3
Ратнівська ТГ – 6
Рівненська ТГ — 0
Самарівська ТГ – 0
Сереховичівська ТГ – 5
Смідинська ТГ — 1
Старовижівська ТГ — 12
Турійська ТГ – 18
Шацька ТГ — 12

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 125850 (з них дітей – 10972 та медичних працівників –5272),
одужали ( осіб) – 109107 (з них дітей – 8248 та медичних працівників –4647),
летальних випадків (осіб) –2355 (1 дитина та 35медпрацівників).

Здійснено тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 475227,
методом ІФА (осіб) –215368.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 15 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1690 щеплення. Першою дозою щепили — 498 осіб, другою дозою – 826 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 366 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 345751 людина, отримали дві дози – 324021 людина, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 7825 людей. Загалом провели 678026 щеплень.


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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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