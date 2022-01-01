На Волині виявили понад тисячу нових хворих на коронавірус за добу, 13 людей померли

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1012 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 124 дитини та 29 медпрацівників.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 1403,Летальних випадків (осіб) – 13 з них:Луцький район – 8 випадків (Луцька ТГ – 4, Горохівська ТГ, Мар’янівська ТГ, Колківськівська ТГ та Городищенська ТГ – по 1);Володимир-Волинський район – 2 випадки (Іваничівська ТГ та Павлівська ТГ);Камінь-Каширський район – 1 випадок (Любешівська ТГ);Ковельський район – 2 випадки (Ковельська ТГ та Турійська ТГ).методом ПЛР (осіб) – 1651,методом ІФА (осіб) – 127.– 514 хворих:Луцька ТГ – 290Боратинська ТГ – 30Берестечківська ТГ – 3Городищенська ТГ – 7Горохівська ТГ – 10Доросинівська ТГ – 4Ківерцівська ТГ – 52Колківська ТГ – 3Копачівська ТГ – 2Мар’янівська ТГ — 3Олицька ТГ — 5Підгайцівска ТГ – 82Торчинська ТГ – 6Рожищенська ТГ – 11Цуманська ТГ — 6– 192 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 54Затурцівська ТГ — 7Зимнівська ТГ – 13Іваничівська ТГ — 6Литовезька ТГ — 0Локачинська ТГ — 5Нововолинська ТГ –76Оваднівська ТГ- 6Павлівська ТГ – 5Поромівська ТГ — 1Устилузька ТГ — 19– 61 хворих:К. Каширська ТГ – 9Любешівська ТГ – 29Маневицька ТГ – 17Прилісненська ТГ – 5Сошичненська ТГ — 1Ковельський район – 245 хворих:Велицька ТГ – 10Вишнівська ТГ — 0Голобська ТГ – 16Головненська ТГ — 1Дубечненська ТГ — 1Дубівська ТГ – 5Заболоттівська ТГ — 0Забродівська ТГ — 1Ковельська ТГ – 123Колодяжненська ТГ – 9Луківська ТГ — 0Люблинецька ТГ – 20Любомльська ТГ – 2Поворська ТГ — 3Ратнівська ТГ – 6Рівненська ТГ — 0Самарівська ТГ – 0Сереховичівська ТГ – 5Смідинська ТГ — 1Старовижівська ТГ — 12Турійська ТГ – 18Шацька ТГ — 12захворіли (осіб) – 125850 (з них дітей – 10972 та медичних працівників –5272),одужали ( осіб) – 109107 (з них дітей – 8248 та медичних працівників –4647),летальних випадків (осіб) –2355 (1 дитина та 35медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 475227,методом ІФА (осіб) –215368.За добу 15 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1690 щеплення. Першою дозою щепили — 498 осіб, другою дозою – 826 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 366 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 345751 людина, отримали дві дози – 324021 людина, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 7825 людей. Загалом провели 678026 щеплень.