На Волині виявили понад тисячу нових хворих на коронавірус за добу, 13 людей померли
Сьогодні, 09:27
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1012 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 124 дитини та 29 медпрацівників.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 1403,
Летальних випадків (осіб) – 13 з них:
Луцький район – 8 випадків (Луцька ТГ – 4, Горохівська ТГ, Мар’янівська ТГ, Колківськівська ТГ та Городищенська ТГ – по 1);
Володимир-Волинський район – 2 випадки (Іваничівська ТГ та Павлівська ТГ);
Камінь-Каширський район – 1 випадок (Любешівська ТГ);
Ковельський район – 2 випадки (Ковельська ТГ та Турійська ТГ).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1651,
методом ІФА (осіб) – 127.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 514 хворих:
Луцька ТГ – 290
Боратинська ТГ – 30
Берестечківська ТГ – 3
Городищенська ТГ – 7
Горохівська ТГ – 10
Доросинівська ТГ – 4
Ківерцівська ТГ – 52
Колківська ТГ – 3
Копачівська ТГ – 2
Мар’янівська ТГ — 3
Олицька ТГ — 5
Підгайцівска ТГ – 82
Торчинська ТГ – 6
Рожищенська ТГ – 11
Цуманська ТГ — 6
Володимир-Волинський район – 192 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 54
Затурцівська ТГ — 7
Зимнівська ТГ – 13
Іваничівська ТГ — 6
Литовезька ТГ — 0
Локачинська ТГ — 5
Нововолинська ТГ –76
Оваднівська ТГ- 6
Павлівська ТГ – 5
Поромівська ТГ — 1
Устилузька ТГ — 19
Камінь-Каширський район – 61 хворих:
К. Каширська ТГ – 9
Любешівська ТГ – 29
Маневицька ТГ – 17
Прилісненська ТГ – 5
Сошичненська ТГ — 1
Ковельський район – 245 хворих:
Велицька ТГ – 10
Вишнівська ТГ — 0
Голобська ТГ – 16
Головненська ТГ — 1
Дубечненська ТГ — 1
Дубівська ТГ – 5
Заболоттівська ТГ — 0
Забродівська ТГ — 1
Ковельська ТГ – 123
Колодяжненська ТГ – 9
Луківська ТГ — 0
Люблинецька ТГ – 20
Любомльська ТГ – 2
Поворська ТГ — 3
Ратнівська ТГ – 6
Рівненська ТГ — 0
Самарівська ТГ – 0
Сереховичівська ТГ – 5
Смідинська ТГ — 1
Старовижівська ТГ — 12
Турійська ТГ – 18
Шацька ТГ — 12
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 125850 (з них дітей – 10972 та медичних працівників –5272),
одужали ( осіб) – 109107 (з них дітей – 8248 та медичних працівників –4647),
летальних випадків (осіб) –2355 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснено тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 475227,
методом ІФА (осіб) –215368.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 15 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1690 щеплення. Першою дозою щепили — 498 осіб, другою дозою – 826 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 366 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 345751 людина, отримали дві дози – 324021 людина, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 7825 людей. Загалом провели 678026 щеплень.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 1403,
Летальних випадків (осіб) – 13 з них:
Луцький район – 8 випадків (Луцька ТГ – 4, Горохівська ТГ, Мар’янівська ТГ, Колківськівська ТГ та Городищенська ТГ – по 1);
Володимир-Волинський район – 2 випадки (Іваничівська ТГ та Павлівська ТГ);
Камінь-Каширський район – 1 випадок (Любешівська ТГ);
Ковельський район – 2 випадки (Ковельська ТГ та Турійська ТГ).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1651,
методом ІФА (осіб) – 127.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 514 хворих:
Луцька ТГ – 290
Боратинська ТГ – 30
Берестечківська ТГ – 3
Городищенська ТГ – 7
Горохівська ТГ – 10
Доросинівська ТГ – 4
Ківерцівська ТГ – 52
Колківська ТГ – 3
Копачівська ТГ – 2
Мар’янівська ТГ — 3
Олицька ТГ — 5
Підгайцівска ТГ – 82
Торчинська ТГ – 6
Рожищенська ТГ – 11
Цуманська ТГ — 6
Володимир-Волинський район – 192 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 54
Затурцівська ТГ — 7
Зимнівська ТГ – 13
Іваничівська ТГ — 6
Литовезька ТГ — 0
Локачинська ТГ — 5
Нововолинська ТГ –76
Оваднівська ТГ- 6
Павлівська ТГ – 5
Поромівська ТГ — 1
Устилузька ТГ — 19
Камінь-Каширський район – 61 хворих:
К. Каширська ТГ – 9
Любешівська ТГ – 29
Маневицька ТГ – 17
Прилісненська ТГ – 5
Сошичненська ТГ — 1
Ковельський район – 245 хворих:
Велицька ТГ – 10
Вишнівська ТГ — 0
Голобська ТГ – 16
Головненська ТГ — 1
Дубечненська ТГ — 1
Дубівська ТГ – 5
Заболоттівська ТГ — 0
Забродівська ТГ — 1
Ковельська ТГ – 123
Колодяжненська ТГ – 9
Луківська ТГ — 0
Люблинецька ТГ – 20
Любомльська ТГ – 2
Поворська ТГ — 3
Ратнівська ТГ – 6
Рівненська ТГ — 0
Самарівська ТГ – 0
Сереховичівська ТГ – 5
Смідинська ТГ — 1
Старовижівська ТГ — 12
Турійська ТГ – 18
Шацька ТГ — 12
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 125850 (з них дітей – 10972 та медичних працівників –5272),
одужали ( осіб) – 109107 (з них дітей – 8248 та медичних працівників –4647),
летальних випадків (осіб) –2355 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснено тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 475227,
методом ІФА (осіб) –215368.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 15 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1690 щеплення. Першою дозою щепили — 498 осіб, другою дозою – 826 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 366 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 345751 людина, отримали дві дози – 324021 людина, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 7825 людей. Загалом провели 678026 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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