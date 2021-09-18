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28-річна волинянка, яка перебуває у медикаментозній комі, потребує допомоги

28-річна волинянка, яка перебуває у медикаментозній комі, потребує допомоги
Потрібна фінансова допомога на лікування 28-річній мешканці Нововолинська Тетяні Мельник.

Дівчина знаходиться в медикаментозній комі та на апараті штучної вентиляції легень у Львові. У Тетяни набряк мозку та 4 інфекції, стан важкий, пише БУГ.

Мама Тетяни працює в садочку, великих коштів сім’я немає. Тож її рідні та знайомі звертаються з проханням допомогти справитися з недугою, адже щодня на лікування потрібно багато грошей.

5167 8032 5451 1061 – Мельник Валентина (мама).

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Теги: Волинь, Нововолинськ, жінка, допомога
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