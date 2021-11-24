вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дітей, які на Волині провалилися під лід, помітив 20-річний місцевий житель: деталі трагедії

Дітей, які на Волині провалилися під лід, помітив 20-річний місцевий житель: деталі трагедії
Трагедія трапилася учора, 15 лютого, поблизу села Заліси. На ставку загального користування під лід провалилося троє дітей, віком 7, 9 та 10 років.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Неповнолітніх у водоймі помітив 20-річний місцевий житель, який із своїм знайомим проїжджав мотоциклом поруч. Один з хлопчаків махав руками і кликав на допомогу.

Чоловік негайно кинувся у ставок та дістав з-під льоду дітей. Двох хлопців вдалося врятувати, зараз вони у лікарні, а їх товариш, 7-річний місцевий житель, вже був без ознак життя.

Нині слідство з’ясовує усі обставини трагедії. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Ратнівщина, лід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському місті автівка переїхала чоловіка
Сьогодні, 11:20
Нищать молодий ліс: скандал у селі на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:18
Дітей, які на Волині провалилися під лід, помітив 20-річний місцевий житель: деталі трагедії
Сьогодні, 10:47
У Луцьку здорожчали електронні картки для проїзду СіtyCard
Сьогодні, 10:45
На Волині чоловік повісився на сходовій клітці багатоповерхівки
Сьогодні, 10:21
Схожі новини
На Волині відремонтували дитсадок за 30 мільйонів. ВІДЕО На Волині відремонтували дитсадок за 30 мільйонів. ВІДЕО
01 лютий, 19:30
21-річний волинянин обікрав пенсіонерку та намагався зґвалтувати 21-річний волинянин обікрав пенсіонерку та намагався зґвалтувати
24 листопад, 2021, 10:10
Повідомили про підозру працівникові лікарні на Волині, який підробляв COVID-сертифікати Повідомили про підозру працівникові лікарні на Волині, який підробляв COVID-сертифікати
16 листопад, 2021, 09:38
На Волині збудують новий шлюз за понад 10 мільйонів На Волині збудують новий шлюз за понад 10 мільйонів
18 жовтень, 2021, 10:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку створили комісію для виявлення незаконного будівництва: хто увійшов
Сьогодні, 11:59
 0
200-метровий прапор і жовто-блакитні стрічки: у Луцьку святкують День єднання. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:42
 0
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 16 лютого
Сьогодні, 11:40
 0
У волинському місті автівка переїхала чоловіка
Сьогодні, 11:20
 0
Нищать молодий ліс: скандал у селі на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:18
 0
Медіа
відео
1/8