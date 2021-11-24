Дітей, які на Волині провалилися під лід, помітив 20-річний місцевий житель: деталі трагедії
Сьогодні, 10:47
Трагедія трапилася учора, 15 лютого, поблизу села Заліси. На ставку загального користування під лід провалилося троє дітей, віком 7, 9 та 10 років.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Неповнолітніх у водоймі помітив 20-річний місцевий житель, який із своїм знайомим проїжджав мотоциклом поруч. Один з хлопчаків махав руками і кликав на допомогу.
Чоловік негайно кинувся у ставок та дістав з-під льоду дітей. Двох хлопців вдалося врятувати, зараз вони у лікарні, а їх товариш, 7-річний місцевий житель, вже був без ознак життя.
Нині слідство з’ясовує усі обставини трагедії. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Неповнолітніх у водоймі помітив 20-річний місцевий житель, який із своїм знайомим проїжджав мотоциклом поруч. Один з хлопчаків махав руками і кликав на допомогу.
Чоловік негайно кинувся у ставок та дістав з-під льоду дітей. Двох хлопців вдалося врятувати, зараз вони у лікарні, а їх товариш, 7-річний місцевий житель, вже був без ознак життя.
Нині слідство з’ясовує усі обставини трагедії. Досудове розслідування триває.
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