Дітей, які на Волині провалилися під лід, помітив 20-річний місцевий житель: деталі трагедії





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Неповнолітніх у водоймі помітив 20-річний місцевий житель, який із своїм знайомим проїжджав мотоциклом поруч. Один з хлопчаків махав руками і кликав на допомогу.



Чоловік негайно кинувся у ставок та дістав з-під льоду дітей. Двох хлопців вдалося врятувати, зараз вони у лікарні, а їх товариш, 7-річний місцевий житель, вже був без ознак життя.



Нині слідство з’ясовує усі обставини трагедії. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трагедія трапилася учора, 15 лютого, поблизу села Заліси. На ставку загального користування під лід провалилося троє дітей , віком 7, 9 та 10 років.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Неповнолітніх у водоймі помітив 20-річний місцевий житель, який із своїм знайомим проїжджав мотоциклом поруч. Один з хлопчаків махав руками і кликав на допомогу.Чоловік негайно кинувся у ставок та дістав з-під льоду дітей. Двох хлопців вдалося врятувати, зараз вони у лікарні, а їх товариш, 7-річний місцевий житель, вже був без ознак життя.Нині слідство з’ясовує усі обставини трагедії. Досудове розслідування триває.

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