200-метровий прапор і синьо-жовті стрічки: у Луцьку святкують День єднання. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:42
Сьогодні, 16 лютого, вперше в Україні відзначають День єднання. Луцька громада теж приєдналася до святкувань.
Інформаційне агентство ВолиньPost побувало на заходах із нагоди свята і зафіксувало важливі миті, як це було - дивіться на світлинах.
Президент України Володимир Зеленський в своєму Указі №53/2022 від 14 лютого 2022 року оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання, аби посилити консолідацію українців, зміцнити їхню стійкість на тлі зростання гібридних загроз, пропагандистського та морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.
Луцьк теж долучився до святкувань і вже о 9:30 ранку на Київському майдані розгорнули 200-метровий Державний прапор. Усі держслужбовці та інші учасники, які взяли участь в урочистостях, пов'язали на одяг також жовто-блакитні стрічки.
Із вітальним словом виступив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
«Сьогодні Волинь, як і завжди, разом зі всією Україною. У цей день ми як і мільйони українців прийшли із синьо-жовтими стрічками і розгорнули цей Державний прапор України. Під звучання Державного гімну прапори піднімаються у кожному селі, у кожному місті нашої країни. І це ще один приклад того, що Україна - вільна, незалежна, єдина нація, яка прагне миру та свободи і готова їх відстоювати», - зазначив очільник Волинської ОДА.
Привітав з Днем єднання і голова Волинської обласної ради Григорій Недопад.
«Напевно, ніщо так не може об'єднати всю Україну, як це зробила РФ, коли стягнула велику кількість озброєння та солдатів до наших кордонів. Сьогодні буде відбуватися позачергова сесія обласної ради, де, я переконаний, одноголосно буде підтримано виділення коштів для нашої територіальної оборони», - наголосив Гриродій Недопад.
Посадовець також закликав усіх охочих записуватися до лав нашої територіальної оборони.
Трохи пізніше, о 10 годині, перед приміщенням Луцької міської ради зібралося чимало людей, аби долучитися до церемонія виконання Державного Гімну України. Під час дійства навіть призупинили рух транспорту вулицею Богдана Хмельницького.
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Інформаційне агентство ВолиньPost побувало на заходах із нагоди свята і зафіксувало важливі миті, як це було - дивіться на світлинах.
Президент України Володимир Зеленський в своєму Указі №53/2022 від 14 лютого 2022 року оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання, аби посилити консолідацію українців, зміцнити їхню стійкість на тлі зростання гібридних загроз, пропагандистського та морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.
Луцьк теж долучився до святкувань і вже о 9:30 ранку на Київському майдані розгорнули 200-метровий Державний прапор. Усі держслужбовці та інші учасники, які взяли участь в урочистостях, пов'язали на одяг також жовто-блакитні стрічки.
Із вітальним словом виступив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
«Сьогодні Волинь, як і завжди, разом зі всією Україною. У цей день ми як і мільйони українців прийшли із синьо-жовтими стрічками і розгорнули цей Державний прапор України. Під звучання Державного гімну прапори піднімаються у кожному селі, у кожному місті нашої країни. І це ще один приклад того, що Україна - вільна, незалежна, єдина нація, яка прагне миру та свободи і готова їх відстоювати», - зазначив очільник Волинської ОДА.
Привітав з Днем єднання і голова Волинської обласної ради Григорій Недопад.
«Напевно, ніщо так не може об'єднати всю Україну, як це зробила РФ, коли стягнула велику кількість озброєння та солдатів до наших кордонів. Сьогодні буде відбуватися позачергова сесія обласної ради, де, я переконаний, одноголосно буде підтримано виділення коштів для нашої територіальної оборони», - наголосив Гриродій Недопад.
Посадовець також закликав усіх охочих записуватися до лав нашої територіальної оборони.
Трохи пізніше, о 10 годині, перед приміщенням Луцької міської ради зібралося чимало людей, аби долучитися до церемонія виконання Державного Гімну України. Під час дійства навіть призупинили рух транспорту вулицею Богдана Хмельницького.
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Коментарі 1
зніміть намордники з дітей, п...ри, якого біса дорослі стоять як люди, а курсантів тримають в цих ганчірках на обличчі?? уроди! коли ви в пекло провалитесь, намордники вам чорти в дупи попихають.
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