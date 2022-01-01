Нищать молодий ліс: скандал у селі на Волині. ВІДЕО





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У 2008-му учні місцевої школи висадили тут берези, сосни та дуби. Загальна площа території майже 16 гектарів. Громада забила на сполох, коли на початку лютого цього року по всьому селу почало розноситися завивання бензопил.



Лісівники запевняють, що ця територія – державна власність.



“В 2012 році вона на основі базового лісовпорядкування, розробленого українською державною лісовпорядчою експедицією, була включена в землі фонду нашого підприємства. Тоді ще було Горохівське лісомисливське господарство. По всіх матеріалах картографічних вона належить нам”, – каже інженер ДП ” Горохівське ЛМГ” Олег Дохнюк.



Ця інформація ще більше збурила людей. Мовляв, в гонитві за землями люди тепер не шкодують навіть молодий ліс і не дбають про екологію.



І поки місцеві обурюються, ліс продовжує зникати. Вже викорчували близько тисячі дерев. Загальна сума збитків, за словами лісівників, понад 400 тисяч гривень. Та, як виявилося, у кадастровій карті України ця земельна ділянка зафіксована, як приватна власність.



Місцеві жителі нарікають на депутатів Горохівської міської ради, які, нібито “роздерибанили” територію. Один із них прийшов і на громадські збори. Каже: ситуацією шокований, втім, як так сталося – не розуміє.



“Це злочин! Коли земельна комісія рекомендує проголосувати за дані рішення, ми ж не будемо перешкоджати людям оформлювати свою землю, можливо, депутати, не розібравшись, проголосували”, – каже депутат Горохівської міської ради Віталій Сойко.



Журналісти 12 каналу поспілкувалися із фермером, якому тепер належить земля. Це житель Крижової Юрій Козак. Ні до яких схем, запевняє чоловік, непричетний. Що земля його – підтверджують документи.



“Там того року людям надали ділянки під ОСГ (особливе селянське господарство). Двох чоловік я знаю, бо обробляв в них паї. Вони спитали в мене, чи не хочу купити їхні ділянки”, – пригадує Юрій Козак.



Чоловік вирощує різні культури, якраз шукав землю для посівів, тож пропозиція односельчан була для нього на часі. Каже: документи усі перевірив, земля дійсно була їхня. Тож ділянки придбав. Суму віддав кругленьку. Тепер, каже, став фактично заручником ситуації, якому забороняють працювати на своїй же землі.



“Депутати голосують, щоб надати комусь ділянку, а потім голосують, щоб не корчувати дерева на цій ділянці”, – обуюється фермер.



Люди розгублені і тепер, кажуть, не знають, кому вірити. Натомість депутати міської ради впевнені у своїй правоті. Запевняють: ділянки передали людям – законно. А от лісівники, мовляв, лукавлять, бо документів на заліснення не мають.



Де тепер шукати правди – місцеві жителі не знають. Втім, хочуть, аби знищений ліс відновили. В свою чергу працівники лісомисливського господарства вже надіслали звернення до прокуратури і сподіваються, що у ситуації розберуться правоохоронці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі села Крижова, що на Горохівщині, забили на сполох через вирізку лісу. Кажуть, що територію, звідки масово вивозять дерева, заліснили лише 13 років тому. Тож про санітарну чистку не може й бути мови.Про це пише 12 канал У 2008-му учні місцевої школи висадили тут берези, сосни та дуби. Загальна площа території майже 16 гектарів. Громада забила на сполох, коли на початку лютого цього року по всьому селу почало розноситися завивання бензопил.Лісівники запевняють, що ця територія – державна власність.“В 2012 році вона на основі базового лісовпорядкування, розробленого українською державною лісовпорядчою експедицією, була включена в землі фонду нашого підприємства. Тоді ще було Горохівське лісомисливське господарство. По всіх матеріалах картографічних вона належить нам”, – каже інженер ДП ” Горохівське ЛМГ”Ця інформація ще більше збурила людей. Мовляв, в гонитві за землями люди тепер не шкодують навіть молодий ліс і не дбають про екологію.І поки місцеві обурюються, ліс продовжує зникати. Вже викорчували близько тисячі дерев. Загальна сума збитків, за словами лісівників, понад 400 тисяч гривень. Та, як виявилося, у кадастровій карті України ця земельна ділянка зафіксована, як приватна власність.Місцеві жителі нарікають на депутатів Горохівської міської ради, які, нібито “роздерибанили” територію. Один із них прийшов і на громадські збори. Каже: ситуацією шокований, втім, як так сталося – не розуміє.“Це злочин! Коли земельна комісія рекомендує проголосувати за дані рішення, ми ж не будемо перешкоджати людям оформлювати свою землю, можливо, депутати, не розібравшись, проголосували”, – каже депутат Горохівської міської ради Віталій Сойко.Журналісти 12 каналу поспілкувалися із фермером, якому тепер належить земля. Це житель Крижової Юрій Козак. Ні до яких схем, запевняє чоловік, непричетний. Що земля його – підтверджують документи.“Там того року людям надали ділянки під ОСГ (особливе селянське господарство). Двох чоловік я знаю, бо обробляв в них паї. Вони спитали в мене, чи не хочу купити їхні ділянки”, – пригадуєЧоловік вирощує різні культури, якраз шукав землю для посівів, тож пропозиція односельчан була для нього на часі. Каже: документи усі перевірив, земля дійсно була їхня. Тож ділянки придбав. Суму віддав кругленьку. Тепер, каже, став фактично заручником ситуації, якому забороняють працювати на своїй же землі.“Депутати голосують, щоб надати комусь ділянку, а потім голосують, щоб не корчувати дерева на цій ділянці”, – обуюється фермер.Люди розгублені і тепер, кажуть, не знають, кому вірити. Натомість депутати міської ради впевнені у своїй правоті. Запевняють: ділянки передали людям – законно. А от лісівники, мовляв, лукавлять, бо документів на заліснення не мають.Де тепер шукати правди – місцеві жителі не знають. Втім, хочуть, аби знищений ліс відновили. В свою чергу працівники лісомисливського господарства вже надіслали звернення до прокуратури і сподіваються, що у ситуації розберуться правоохоронці.

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