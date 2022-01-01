Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 16 лютого
Сьогодні, 11:40
Зранку 16 лютого в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 92 пацієнти.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 60 людей перебуває під високими потоками кисню, 8 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 7 – в критичному стані, 40 – у важкому. За минулу добу поступили 9 хворих, виписали – 8-х. Пацієнти спожили 1,3 тонни кисню, залишалося – 11, 5 тонн.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 60 людей перебуває під високими потоками кисню, 8 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 7 – в критичному стані, 40 – у важкому. За минулу добу поступили 9 хворих, виписали – 8-х. Пацієнти спожили 1,3 тонни кисню, залишалося – 11, 5 тонн.
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