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Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 16 лютого

Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 16 лютого
Зранку 16 лютого в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 92 пацієнти.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, 60 людей перебуває під високими потоками кисню, 8 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 7 – в критичному стані, 40 – у важкому. За минулу добу поступили 9 хворих, виписали – 8-х. Пацієнти спожили 1,3 тонни кисню, залишалося – 11, 5 тонн.

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Теги: Боголюби, ковідний шпиталь, хворі, коронавірус
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