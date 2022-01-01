У Луцьку створили комісію для виявлення незаконного будівництва: хто увійшов

У Луцькій міській раді створили комісію з питань виявлення та запобігання незаконного будівництва.Відповідне рішення прийняли під час виконавчого комітету 16 лютого.Комісію створили, зокрема, для виконання таких завдань:- з'ясування достовірності даних, наведених у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт, повідомленні про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об’єкта до експлуатації, протягом трьох місяців з дня подання зазначених документів;- виявлення фактів самочинного будівництва об'єктів;- розгляд звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;- розгляд вимог правоохоронних органів про проведення перевірок про порушення суб'єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.До складу комісії увійшли начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю, голова комісії Владислав Троць, заступник начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю, секретар комісії, директор департаменту муніципальної варти, головний спеціаліст, юрист департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами, та головний спеціаліст відділу державного архітектурно-будівельного контролю