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У Луцьку створили комісію для виявлення незаконного будівництва: хто увійшов

У Луцьку створили комісію для виявлення незаконного будівництва: хто увійшов
У Луцькій міській раді створили комісію з питань виявлення та запобігання незаконного будівництва.

Відповідне рішення прийняли під час виконавчого комітету 16 лютого.

Комісію створили, зокрема, для виконання таких завдань:

- з'ясування достовірності даних, наведених у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт, повідомленні про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об’єкта до експлуатації, протягом трьох місяців з дня подання зазначених документів;
- виявлення фактів самочинного будівництва об'єктів;
- розгляд звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;
- розгляд вимог правоохоронних органів про проведення перевірок про порушення суб'єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.

До складу комісії увійшли начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю, голова комісії Владислав Троць, заступник начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю, секретар комісії Сергій Літвицький, директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська, головний спеціаліст, юрист департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Олександр Загоруйко, та головний спеціаліст відділу державного архітектурно-будівельного контролю Валентин Хаймик.

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Теги: Луцьк, комісія, будівництво
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Коментарі 1
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А "бульдозеристка" там яким боком??? З паркуванням і циганами ще не розібралась, а вже на нове "корито" біжить....
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