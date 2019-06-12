Волинянки стали другими на чемпіонаті України з пауерліфтингу
Сьогодні, 12:11
У місті Коломия протягом 12-14 лютого відбувся чемпіонат України з пауерліфтингу серед чоловіків та жінок. У змаганнях участь взяли волинські спортсмени, яким вдалося здобути в актив області 2 срібні медалі.
Про це інформують у пресслужбі ОДА.
Зокрема, срібними призерками чемпіонату України стали Софія Бабіляс у ваговій категорії 63 кг та Оксана Мотрунчик у ваговій категорії 47 кг.
У загальнокомандному заліку збірна Волинської області посіла бронзову сходинку п’єдесталу.
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Про це інформують у пресслужбі ОДА.
Зокрема, срібними призерками чемпіонату України стали Софія Бабіляс у ваговій категорії 63 кг та Оксана Мотрунчик у ваговій категорії 47 кг.
У загальнокомандному заліку збірна Волинської області посіла бронзову сходинку п’єдесталу.
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