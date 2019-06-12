Волинянки стали другими на чемпіонаті України з пауерліфтингу





Про це інформують у пресслужбі ОДА.



Зокрема, срібними призерками чемпіонату України стали Софія Бабіляс у ваговій категорії 63 кг та Оксана Мотрунчик у ваговій категорії 47 кг.



У загальнокомандному заліку збірна Волинської області посіла бронзову сходинку п’єдесталу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Коломия протягом 12-14 лютого відбувся чемпіонат України з пауерліфтингу серед чоловіків та жінок. У змаганнях участь взяли волинські спортсмени, яким вдалося здобути в актив області 2 срібні медалі.Про це інформують у пресслужбі ОДА.Зокрема, срібними призерками чемпіонату України сталиу ваговій категорії 63 кг тау ваговій категорії 47 кг.У загальнокомандному заліку збірна Волинської області посіла бронзову сходинку п’єдесталу.

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