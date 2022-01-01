Лікарі розповіли про стан двох школярів, які провалилися під лід на Волині





Про це в коментарі Михайло Бегаль.



Діти в медзакладі перебувають з 15 лютого.



"У хлопчиків діагностували загальне переохолодження організму", – зазначив керівник районної лікарні. Скільки ще часу школярі пробудуть в медзакладі поки невідомо.



Як розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський, під лід на місцевому ставку потрапили троє дітей. Семирічний хлопчик потонув.



"Один з хлопчиків махав руками і кликав на допомогу. Чоловік негайно кинувся у ставок та дістав з-під льоду дітей. Двох хлопців вдалося врятувати, а їх товариш вже був без ознак життя", – сказав Олег Плазовський. Як діти потрапили на водойму з'ясовують слідчі.



За фактом нещасного випадку в поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стан двох дітей 9 та 10 років, які напередодні потрапили під кригу на ставку в селі Заліси Ковельського району, задовільний.Про це в коментарі Суспільному розповів директор Ратнівської районної лікарніДіти в медзакладі перебувають з 15 лютого."У хлопчиків діагностували загальне переохолодження організму", – зазначив керівник районної лікарні. Скільки ще часу школярі пробудуть в медзакладі поки невідомо.Як розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський, під лід на місцевому ставку потрапили троє дітей. Семирічний хлопчик потонув. Врятувати школярів намагався 20-річний місцевий житель , який проїздив повз на мотоциклі."Один з хлопчиків махав руками і кликав на допомогу. Чоловік негайно кинувся у ставок та дістав з-під льоду дітей. Двох хлопців вдалося врятувати, а їх товариш вже був без ознак життя", – сказав Олег Плазовський. Як діти потрапили на водойму з'ясовують слідчі.За фактом нещасного випадку в поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

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