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Вакцина проти COVID-19 під час вагітності захищає новонароджених

Вакцина проти COVID-19 під час вагітності захищає новонароджених
Нове дослідження є першим, яке підтверджує, що вакцинація проти COVID-19 під час вагітності забезпечує реальний захист новонародженим.

Про це повідомляє 24 канал.

Для дослідження науковці оцінили 176 немовлят віком до 6 місяців, госпіталізованих з COVID-19 у 20 педіатричних лікарнях у 17 штатах у період з липня 2021 по січень 2022 року. Їх випадки порівняли з 203 немовлятами. які не хворіли на COVID, але госпіталізовані в той же період.

Ефективність вакцинації вагітних жінок

Більшість немовлят – 84%, які були госпіталізовані з COVID-19, народилися від жінок, які не були вакциновані під час вагітності.

Також серйозне занепокоєння викликало те, що 88% дітей, які потрапили в реанімацію через коронавірус також було народженні матерями без щеплень.

Єдина дитина, яка померла в дослідженні, народилася у нещепленої матері, зазначила вона.

"Дані, які CDC публікує сьогодні, надають реальні докази того, що вакцинація проти COVID-19 під час вагітності може допомогти захистити немовлят віком до 6 місяців від госпіталізації через COVID-19", – зазначили науковці.

Загалом, дослідження показало, що діти віком до 6 місяців, матері яких були вакциновані, мали на 61% менше шансів бути госпіталізованими з COVID-19.

Це стосується жінок на будь-якому етапі вагітності або навіть до вагітності, оскільки нещодавні дослідження показали, що зараження COVID-19 під час очікування може призвести до негативних наслідків.

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Теги: вакцинація, коронавірус, вагітні, новонароджені
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