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Уряд запланував підвищити пенсії з 1 березня

Уряд запланував підвищити пенсії з 1 березня
Кабінет міністрів планує провести планову індексацію пенсій з 1 березня 2022 року з коефіцієнтом 1,14. Це стосується пенсій, призначених до 2019 року, а мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання уряду 16 лютого.

Проект постанови пропонує з 1 березня 2022 року збільшити на коефіцієнт 1,14:

- показник середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії,
- пенсії військовослужбовцям,
- пенсії по інвалідності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
- розміри щомісячних компенсаційних виплат особам у віці понад 80 років (які отримують 500 гривень) та особам у віці понад 75 років (які отримують 400 гривень).

Крім того, передбачається з 1 березня 2022 року:

- підвищити мінімальну пенсійну виплату для осіб, які мають тривалий страховий стаж (30/35 років, відповідно, для жінок і для чоловіків), і для осіб з інвалідністю І групи, до 2 300 грн та - установити мінімальну пенсійну виплату для непрацюючих осіб зі страховим стажем меншої тривалості на рівні 2 100 гривень;
- установити мінімальний розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які одержують державну соціальну допомогу, на рівні 2 100 гривень;
збільшити допомогу на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім’ї, з 1700 до 2 100 гривень;
- установити до пенсій, призначених за зверненнями, які надійшли по
31 грудня 2021 року, які не підвищувалися з 1 березня 2022 року, щомісячну доплату в розмірі 135 грн.
- встановити щомісячну доплату до пенсії, якщо розмір підвищення в результаті перерахунку пенсій не досягає 100 грн, у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру

Також проектом постанови пропонується врахування індексації пенсії під час збільшення на 25% розмірів пенсій особам з інвалідністю внаслідок війни.

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Теги: пенсії, уряд
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