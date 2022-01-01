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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 лютого
Завтра, 17 лютого, на Волині буде хмарність та дощ.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла.

Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дощ.

Температура вночі 5° тепла, вдень 8-7° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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