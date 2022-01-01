Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 лютого





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла.



Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дощ.



Температура вночі 5° тепла, вдень 8-7° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 17 лютого, на Волині буде хмарність та дощ.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла.Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дощ.Температура вночі 5° тепла, вдень 8-7° тепла.

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