Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 лютого
Сьогодні, 20:00
Завтра, 17 лютого, на Волині буде хмарність та дощ.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла.
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дощ.
Температура вночі 5° тепла, вдень 8-7° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла.
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дощ.
Температура вночі 5° тепла, вдень 8-7° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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