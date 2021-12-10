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У Луцьку суд оштрафував п’яного пішохода, якого збив автомобіль

У Луцьку суд оштрафував п’яного пішохода, якого збив автомобіль
Луцький суд призначив 850 грн штрафу пішоходові за ДТП з автомобілем «Renault Kangoo». Ввечері у жовтні Віктор Войцеховський вийшов на неосвітлений нерегульований пішохідний перехід, не переконавшись, що це безпечно. Водій «Renault Kangoo» не встиг загальмувати та уникнути зіткнення. Слідство встановило, що в момент аварії пішохід був п'яний, зокрема, вміст алкоголю в його крові перевищував норму в 12 разів. Відтак, його визнали винним в порушенні ПДР.

Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду від 12 січня, аварія сталась 16 жовтня близько 19:00, - пише «ZAXID.NET».

Пішохід, який не мав на одязі світловідбивальних елементів, вийшов на неосвітлювальний перехід на проспекті Волі у Луцьку. Водій автомобіля «Renault Kangoo» не встиг вчасно загальмувати, відтак, сталась аварія, внаслідок якої пішохід отримав травми.

Слідчі з'ясували, що в момент ДТП пішохід Віктор Войцеховський перебував у стані сп'яніння. Зокрема, вміст алкоголю в його крові становив 2,4 проміле, що в 12 разів перевищує норму. Також поліцейські встановили, що водій «Renault» не мав технічної можливості уникнути наїзду, оскільки чоловік несподівано вийшов на проїжджу частину.

У суді Віктор Войцеховський свою провину визнав лише частково. Він зазначив, що водій також порушив правила ПДР, оскільки повинен був зреагувати та зупинитись перед пішохідним переходом.

Втім, суддя Роман Кихтюк дійшов до висновку, що винуватість пішохода підтверджується. Відтак, його визнали винним у порушенні ст.124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу) та призначили йому 850 грн штрафу. Чоловік повинен заплатити 494 грн судового збору.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Луцький міськрайонний суд на пів року позбавив водійського посвідчення волинянина, який на своєму автомобілі в’їхав у маршрутку. Тоді у ДТП травмувався водій маршрутки та двоє його пасажирів. Крім того, обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

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Теги: Волинь, Луцьк, суд, пішохід
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