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У Луцьку вшанують пам’ять учасників Революції гідності та Героїв Небесної Сотні

У Луцьку вшанують пам’ять учасників Революції гідності та Героїв Небесної Сотні
У неділю, 20 лютого, об 11:00 відбудеться покладання квітів до пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні - Загинули за єдність України” на Театральному майдані нашого міста.

Про це інформують у пресслужбі Луцькради.

Об 11.30 на учасників заходу чекатиме транспорт для переїзду на меморіальний комплекс “Вічна Слава”.

Об 11.45 відбудеться покладання квітів до пам’ятного знаку “Волинські Герої Небесної Сотні” на меморіальному комплексі “Вічна Слава”.

У заходах візьмуть участь родини загиблих захисників незалежності України, учасників АТО/ООС, представники молодіжних організацій та небайдужі лучани.

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Теги: Луцьк, вшанування, Революція Гідності
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