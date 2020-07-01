Опублікували карту сховищ та укриттів на Волині





Про це повідомили на сторінці



Як зазначають, укриття можуть стати єдиною можливістю врятуватися у випадку не лише збройної агресії, але і надзвичайних ситуацій.



Перелік сховищ можна оглянути за



“Варто бути підготовленим до різних сценаріїв, тож знайдіть на мапі найближче укриття та ознайомтеся з дорогою до нього”, – йдеться в дописі.



У випадку питань, телефонувати за номером 0967442027.

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