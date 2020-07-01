Опублікували карту сховищ та укриттів на Волині
Сьогодні, 13:35
Оприлюднили мапу укриттів для мешканців Волинської області.
Про це повідомили на сторінці Штабу захисту Волині у фейсбуці.
Як зазначають, укриття можуть стати єдиною можливістю врятуватися у випадку не лише збройної агресії, але і надзвичайних ситуацій.
Перелік сховищ можна оглянути за посиланням.
“Варто бути підготовленим до різних сценаріїв, тож знайдіть на мапі найближче укриття та ознайомтеся з дорогою до нього”, – йдеться в дописі.
У випадку питань, телефонувати за номером 0967442027.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сторінці Штабу захисту Волині у фейсбуці.
Як зазначають, укриття можуть стати єдиною можливістю врятуватися у випадку не лише збройної агресії, але і надзвичайних ситуацій.
Перелік сховищ можна оглянути за посиланням.
“Варто бути підготовленим до різних сценаріїв, тож знайдіть на мапі найближче укриття та ознайомтеся з дорогою до нього”, – йдеться в дописі.
У випадку питань, телефонувати за номером 0967442027.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Білорусі заявили, що після навчань в країні не залишиться жодної одиниці російської бойової техніки
Сьогодні, 14:13
Опублікували карту сховищ та укриттів на Волині
Сьогодні, 13:35
Де у Луцьку не буде світла завтра, 17 лютого
Сьогодні, 13:32
У Луцьку суд оштрафував п’яного пішохода, якого збив автомобіль
Сьогодні, 13:18
Медіа