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Опублікували карту сховищ та укриттів на Волині

Опублікували карту сховищ та укриттів на Волині
Оприлюднили мапу укриттів для мешканців Волинської області.

Про це повідомили на сторінці Штабу захисту Волині у фейсбуці.

Як зазначають, укриття можуть стати єдиною можливістю врятуватися у випадку не лише збройної агресії, але і надзвичайних ситуацій.

Перелік сховищ можна оглянути за посиланням.

“Варто бути підготовленим до різних сценаріїв, тож знайдіть на мапі найближче укриття та ознайомтеся з дорогою до нього”, – йдеться в дописі.

У випадку питань, телефонувати за номером 0967442027.

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Теги: Волинь, карта, сховища, укриття
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