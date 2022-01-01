Де у Луцьку не буде світла завтра, 17 лютого
Сьогодні, 13:32
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у четвер, 17 лютого, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 16:00 - вул. Щепкіна (частково), вул. Північна, вул. Сенатора, вул. Мельнична (частково), вул. Коперника (частково), вул. Приживальського (частково), вул. Кармелюка (частково), просп. Волі, 29а, вул. Товарова (частково), вул. Миру (частково, вул. Шевченка (частково);
з 13:30 до 17:00 - вул. Конякіна, 7а,7,9,9а, вул. Гордіюк, 20,29,29 б, вул. Федорова, 3.
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Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 16:00 - вул. Щепкіна (частково), вул. Північна, вул. Сенатора, вул. Мельнична (частково), вул. Коперника (частково), вул. Приживальського (частково), вул. Кармелюка (частково), просп. Волі, 29а, вул. Товарова (частково), вул. Миру (частково, вул. Шевченка (частково);
з 13:30 до 17:00 - вул. Конякіна, 7а,7,9,9а, вул. Гордіюк, 20,29,29 б, вул. Федорова, 3.
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