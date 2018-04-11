У Білорусі заявили, що після навчань в країні не залишиться жодної одиниці російської бойової техніки

Володимир Макей запевняє, що після навчань у країні не залишиться жодного російського військовослужбовця та жодної одиниці бойової техніки Росії.



Про це він сказав 16 лютого, пише



За словами очільника білоруського МЗС, Білорусь та Росія "цілком обґрунтовано проводять спільні навчання", адже на Заході свою активність виявляють підрозділи НАТО, зокрема у сусідніх з Білоруссю країнах.



"Жодного військовослужбовця, жодної одиниці бойової техніки (ред. - Збройних сил Росії) не залишиться після цих навчань", - сказав Макей.



Варто зазначити, що 10 лютого у Білорусі почалися спільні російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022", що триватимуть до 20 лютого. Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія під приводом навчань перекинула до Білорусі найбільшу кількість сил від часів "холодної війни".



Нагадаємо, 15 лютого у Міноборони Росії оголосили про завершення низки військових навчань та Джо Байден заявив, що загроза повномасштабної російської агресії проти України і надалі є реальною. Сполучені Штати поки що не зафіксували відведення військ Росії від українських кордонів, де наразі перебуває 150 тис. російських солдатів, наголосив президент США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр закордонних справ Білорусізапевняє, що після навчань у країні не залишиться жодного російського військовослужбовця та жодної одиниці бойової техніки Росії.Про це він сказав 16 лютого, пише ТСН з посиланням на "БЕЛТА".За словами очільника білоруського МЗС, Білорусь та Росія "цілком обґрунтовано проводять спільні навчання", адже на Заході свою активність виявляють підрозділи НАТО, зокрема у сусідніх з Білоруссю країнах."Жодного військовослужбовця, жодної одиниці бойової техніки (ред. - Збройних сил Росії) не залишиться після цих навчань", - сказав Макей.Варто зазначити, що 10 лютого у Білорусі почалися спільні російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022", що триватимуть до 20 лютого. Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія під приводом навчань перекинула до Білорусі найбільшу кількість сил від часів "холодної війни".Нагадаємо, 15 лютого у Міноборони Росії оголосили про завершення низки військових навчань та про початок відведення військ . Водночасзаявив, що загроза повномасштабної російської агресії проти України і надалі є реальною. Сполучені Штати поки що не зафіксували відведення військ Росії від українських кордонів, де наразі перебуває 150 тис. російських солдатів, наголосив президент США.

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